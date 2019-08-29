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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
29.08.2019 - 17:49, Son Güncelleme:

Trabzonspor AEK maçı saat kaçta hangi kanalda? Bakakis'ten Trabzon yorumu!

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Trabzonspor AEK maçı saat kaçta hangi kanalda? Bakakis'ten Trabzon yorumu!

Trabzonspor AEK maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmak için mücadele edecek olan Bordo Mavili temsilcimiz, avantajı elinde tuttuğu bu turu atlaması halinde 30 Ağustos Cuma günü grup etabında karşılaşacağı rakiplerini öğrenebilecek. Trabzonspor AEK maçı, canlı yayınla ekran başından takip edilebilecek. Peki, Trabzonspor AEK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Trabzonspor AEK maçı ile Bordo Mavili temsilcimizin Avrupa arenasındaki mücadelesi devam ediyor. Grup etabına kalabilmek için bu akşam avantajlı bir skor elde etmesi gereken Trabzonspor, çetin bir mücadele verecek. Peki, Trabzonspor AEK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

TRABZONSPOR AEK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Play Off rövanş mücadelesinde Trabzonspor, Yunan rakibi AEK'i ağırlayacak. 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak olan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek. Karşılaşmanın hakemi, İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver olacak.

TURU GEÇERSE TRABZON'UN RAKİBİ YARIN BELLİ OLACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup etabının kura çekimi yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, yarın Monaco'da TSİ 14.00'te çekilecek kuranın ardından belli olacak.

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden Medipol Başakşehir ile ligi üçüncü bitiren Beşiktaş, gruplarda doğrudan yer alacak.

Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden Trabzonspor ise ilk maçta deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan temsilcisi AEK'yi elemesi halinde kuraya katılacak.

48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar dörderli 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak.

İLK HAFTA MAÇLARI 19 EYLÜL'DE

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek.

Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.

AEK TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN TRABZONSPOR YORUMU

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçta aldığı 3-1'lik yenilginin rövanşında bugün Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak AEK'nin teknik sorumlusu Nikos Kostenoglou, turu geçmelerinin çok zor olduğunu ancak futbolda maçlar oynanmadan hiçbir şeyin bitmeyeceğini söyledi.

İlk maçta takımın başında sahaya çıkan Portekizli teknik adam Miguel Cardoso'nun istifa ettiği AEK'de, teknik sorumlu Nikos Kostenoglou, sarı-siyahlı takımın kaptanı Michalis Bakakis ile maçın oynanacağı Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Kostenoglou, zor bir dönemde göreve gelmesiyle ilgili olarak,

"Başkanım bana inandı, güvendi. Ona sonsuz teşekkür ederim. Ben bu takıma yıllardır hizmet ediyorum. Bu takımın her şeyini biliyorum. Onun için takımda, oyuncularımla birlikte gereken gayreti göstereceğim." dedi.

İlk 20 dakika sonrasında takımın oyundan düşmesine ilişkin bir soru üzerine Yunan çalıştırıcı, "Mantık olarak zor, çok haklısınız. Elimizden geleni yapacağız. Perşembe yaparız, sonra ligde yaparız. Her şeyi sıraya, düzene koyacağız. Güzel ülkede güzel taraftara, güzel futbol göstermek istiyoruz. Sonra sonuca bakacağız." şeklinde konuştu.

Kostenoglou, Trabzonspor karşısında tur şanslarına ilişkin ise "Perşembe günkü sonuç mucizelere kalmış. Ama futbolda maçlar oynanmadan hiçbir şey bitmez. Sevinç mi yaşarız, üzüntümü yaşarız, onu 90 dakika bittiği zaman göreceğiz. Konuşmak kolay. Benim görmek istemediğim teslim olmak. Elimizden geleni yapacağım. En azından güzel futbol sergilemek istediğimi tekrar beyan ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

BAKAKİS: "BİR 90 DAKİKA DAHA VAR"

Michalis Bakakis ise maçın zor olduğunu bildiklerini belirterek, "Hem de çok zor olduğunu biliyoruz. Çok iyi ve deneyimli bir takım ile karşı karşıyayız. Biz buraya beraberlik için gelmedik. Bize gereken skoru zor dahi olsa almaya gayret göstereceğiz." diye konuştu.
Kendi sahalarında aldıkları sonucun, işlerini çok zorlaştırdığını ifade eden Bakakis, "Fakat perşembe günü takım olarak sahaya çıktığımızda elimizden gayreti göstereceğiz." dedi.

Bakakis, teknik adam değişikliğine ilişkin "Tabii iki günde her şeyin değişmesi mümkün değil. Yeni hocamıza gerekeni gösterip takım olarak istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Kolay olmadığını biliyoruz ama bir 90 dakika daha var." ifadesini kullandı.

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