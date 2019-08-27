Trabzonspor AEK maçı ne zaman yapılacak?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Yunan ekibi AEK'yı 3-1 mağlup eden Trabzonspor rövanş maçını evinde oynacak. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor AEK maçı ne zaman?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi AEK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Başta Trabzonspor taraftarları olmak üzere pek çok futbolsever, maçın oynananacağı tarihe odaklandı. İşte, Trabzonspor AEK maçına ilişkin ayrıntılar...
Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir grafik yakaladı. Trabzonspor, konuk olduğu Yunanistan'ın AEK takımını 3-1 mağlup etti. Gruplara kalacak ekip, 29 Ağustos'ta oynanacak rövanş maçının ardından belirlenecek.
AEK'DA TEKNİK DİREKTÖR GÖREVDEN ALINDI
Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen AEK, lige de yine evinde Xhanti yenilgisi ile başlayınca taraftarı sahaya indi. Taraftarlar 2-1 biten maç sonrası soyunma odasına gitmekte olan kaleci Barkas'ın yolunu kesti ve kötü gidiş için hesap sordu. Taraftarların futbolculara erişmesi zorlukla engellendi.
AEK Başkanı Dimitris Melissanides ise soyunma odasına inerek, oyuncularını teker teker azarladı ve "Utanın... AEK gibi bir takımı rezil ettiniz" dedi. Sarı-siyahlı ekipte henüz iki ay önce görevine başlayan teknik direktör Mikel Cardoso ve Sportif Direktör Nikos Liberopoulos'u kovuldu.
Yaklaşık iki ay önce AEK'nın başına geçen Portekizli teknik adam Cardoso, Xanthi yenilgisinden sonra görevden alındı. AEK'yı perşembe günü Trabzon ile oynayacağı rövanş maçına alt yapı hocası Nikos Kostenoglou hazırlayacak.
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