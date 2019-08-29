Trabzonspor AEK maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Yunanistan temsilcisi AEK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Gözler şimdi maçın oynacağı saatte. Öte yandan maça ilişkin yayıncı kanal ve diğer bilgiler de futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Trabzonspor AEK maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1 galip geldiği maçın rövanşında AEK'yi konuk edecek Trabzonspor'da heyecan dorukta. Maçı kazanırsa gruplara kalacak Trabzonspor'da tek hedef seyircisi önünde galibiyet. İşte, Trabzonspor AEK maçına ilişkin tüm ayrıntılar...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bu akşam Yunanistan temsilcisi AEK'yi konuk edecek. Medical Park Stadı'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.
HEDEF TURU GEÇMEK VE GRUPLARA KALMAK
Atina'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, yakaladığı avantajı değerlendirerek rakibi karşısında turu geçmeyi hedefliyor. Trabzonspor, Yunanistan temsilcisini elemesi halinde tarihinde üçüncü kez gruplara kalma başarısı gösterecek.
Üç sezon aradan sonra tekrar Avrupa kupalarında mücadele eden bordo-mavililer, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında art arda gruplara kalmıştı.
BU SEZON AVRUPA'DA DÖRDÜNCÜ MAÇ
Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maçına çıkacak.
Bordo-mavililer, 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1'lik sonuçlarla elerken, AEK karşısında da Yunanistan'dan 3-1'lik galibiyetle döndü.
Karadeniz ekibi, bu sezon Avrupa yolculuğunda 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.
Bordo-mavili takımın attığı 7 golün 4'ünü Caleb Ekuban, 2'sini Alexander Sörloth, 1'ini ise Filip Novak kaydetti.
Bu sezon Avrupa'da Sparta Prag, Süper Lig'de de Yeni Malatyaspor'u konuk eden Trabzonspor, sahasındaki 3. maçını da kapalı gişe oynayacak.
İlk 2 karşılaşmada olduğu gibi biletleri tüketen bordo-mavili taraftarlar, Medical Park Stadı'nı yine dolduracak.
MUHTEMEL İLK 11
Trabzonspor'da Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları devam ediyor. Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın sakatlığının bulunmadığı ve akşamki çalışmada yer alacağı belirtildi.
Kadroya yeni katılan İngiliz oyuncu Daniel Sturridge'in antrenman eksiği olduğu, teknik heyetin hazırladığı özel program doğrultusunda hazır hale getirilmeye çalışılacağı öğrenildi.
Trabzonspor'un AEK karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth ve Ekuban 11'i ile çıkması bekleniyor.
UEFA'DA 81. MAÇ
Trabzonspor, AEK ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 81. maçına çıkacak.
UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 80 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 26 maçta ise yenildi.
Bu maçlarda rakip fileleri 113 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 106 gol gördü.
EN FARKLI GALİBİYET VE YENİLGİLER
Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.
Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, geride kalan 128 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.
Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımına 7-2'lik sonuçla mağlup olarak almıştı.
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