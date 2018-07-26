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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için Benfica'ya son sözü söyledi
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Futbol
26.07.2018 - 09:46, Son Güncelleme:

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için Benfica'ya son sözü söyledi

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Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için Benfica'ya son sözü söyledi

Benfica’nın, Abdülkadir için 14 milyon Dolar artı 4 oyuncu teklifini reddeden Trabzonspor, Portekiz temsilcisini bir kez daha geri çevirdi. Benfica, ilk teklife benzer bir öneriyle gelirken, Karadeniz ekibi genç yıldızın değerini belirledi: 23 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 25 pay!

Portekiz devi Benfica’nın, Abdülkadir Ömür aşkı bitmiyor...

Geçtiğimiz hafta 19 yaşındaki oyuncu için Bordo- Mavililer’e 14 milyon Dolar (112 milyon TL) artı 4 oyuncu teklif eden Kırmızı-Beyazlılar, Trabzonspor’un kapısını bir kez daha çaldı. İlk teklife benzer bir öneriyi Karadeniz ekibine sunan Portekiz temsilcisi, Fırtına’dan bir kez daha ret cevabı aldı.

Benfica’nın önerdiği oyuncuların maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle takasta futbolcu kabul etmeyen Bordo-Mavililer, Kırmızı- Beyazlı ekibe son sözünü söyledi. Genç yıldız için 23 milyon Euro (129 milyon TL) talep eden Trabzonspor, buna ek olarak 5 yıl içerisindeki bir sonraki satıştan da yüzde 25 pay istedi. Pazarlıklar kızışırken, Benfica’nın bu rakamı yüksek bulduğu ancak yine de düşünmek için süre istediği öğrenildi. 

JONAS SATILIRSA...

Benfica’da geçen sezon 37 gol atan Jonas’a, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in 14 milyon Euro (79 milyon TL) teklif ettiği biliniyor. Kırmızı-Beyazlılar, 34 yaşındaki forvet için gelen bu cazip teklifi kabul etmeye hazırlanırken, transferin gerçekleşmesi durumunda Portekiz ekibi kaynak yaratacak. Benfica’nın bu kaynağı Abdülkadir için kullanabileceği iddia ediliyor. (Fanatik)

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