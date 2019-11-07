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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.11.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Trabzonspor 9 eksikle Rusya'da! iddaa'da Krasnodar galibiyetine verilen oran...

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Trabzonspor 9 eksikle Rusya'da! iddaa'da Krasnodar galibiyetine verilen oran...

UEFA Avrupa Ligi heyecanı Canlı Bahis ile Misli.com’da yaşanıyor. Trabzonspor’un Rusya’da Krasnodar ile karşılaşacağı mücadeleye Misli.com’dan Canlı Bahis yapabileceksiniz...

KRASNODAR - TRABZONSPOR

Grupta 1 puanla son sırada yer alan Trabzonspor, önceki maçta evinde Krasnodar’a 2-0 mağlup olmuştu.

Maç boyu üstün taraf olan Bordo-mavililer, buna rağmen bulduğu fırsatları değerlendirememiş ve galibiyet hasreti devam etmişti.

Ön elemelerden bu yana pozitif futbol oynayan Fırtına, grupta bulunduğu yeri hak etmese de sakatlıklar ve savunmada yapılan hatalar işi bu noktaya taşıdı.

Temsilcimizde sakatlığı süren Abdülkadir Ömür, Onazi, Mikel, Arda Akbulut ve Ekuban’a; Sosa, Abdulkadir Parmak, Pereira ve Sturridge de eklendi.

Ligdeki olumlu gidişatı Göztepe mağlubiyetiyle son bulan Trabzonspor’da eksikler nedeniyle rotasyona yapılamaması da ciddi bir sorun.

Artık yeni sakatlık haberi istemeyen teknik direktör Ünal Karaman da oyuncularından dikkatli olmalarını istedi.

Grupta tek galibiyetini Trabzonspor karşısında alan Krasnodar’da ise Claesson, Caballa, Sinitsyn sakat isimlerken, Skopintsev, Gazinskiy ile Wamberto’nun durumları henüz netleşmedi.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Trabzonspor’un bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 7 maçın tümünde gol atıldı.

- Trabzonspor’un oynadığı bu 7 karşılaşmanın 6’sının ilk yarısında gol oldu.

- Krasnodar’ın Avrupa kupalarında çıktığı 7 maçın 5’inde 2.5 gol barajı aşıldı.

Trabzonspor 9 eksikle Rusyada iddaada Krasnodar galibiyetine verilen oran...

- Trabzonspor bu sezon çıktığı 17 resmi maçın tümünde gol yedi.

- Trabzonspor’un çıktığı bu 17 karşılaşmanın 13’ü karşılıklı gollerle tamamlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ HANGİ TERCİHE OYNUYOR?

Krasnodar ile Trabzonspor arasındaki heyecan dolu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %65’i Rus ekibinin kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY’IN YORUMU...

Trabzonspor, geçtiğimiz hafta sonu Göztepe'ye kendi sahasında mağlup oldu. Ancak oyun olarak iyi olduklarını söylemek gerek. Özellikle maçın ikinci yarısında oyunu domine ettiler. Krasnodar karşısında da baskı kuracakları bir maç olacaktır.

Krasnodar da dağınık ve dengesiz bir takım. Ne zaman ne yapacakları belli olmuyor. Tecrübeli golcüleri Markus Berg, Bordo-Mavili savunmanın başına iş açabilir.

Canlı bahis seçenekleri arasında "İlk yarı Krasnodar galibiyeti" yüksek oranıyla değerlendirilebilir. Bunun dışında gollü bir maç da bekliyorum. Alternatif olarak 2.5 ÜST de tercih edebilirsiniz.

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Trabzonspor TD Ünal Karaman, Krasnodar maçı öncesi şunları söyledi...

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