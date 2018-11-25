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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
25.11.2018 - 10:17, Son Güncelleme:

Trabzonspor 8 yıl sonra evinde Fenerbahçe'yi yendi

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Trabzonspor 8 yıl sonra evinde Fenerbahçe'yi yendi

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Trabzonspor hem 4 haftalık galibiyet özlemini dindirdi hem de Fenerbahçe'yi en son 2010 senesinde yenmişti. Bordo mavili ekip 8 yıllık hasrete de son vermiş oldu.

Akyazı Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Fenerbahçe'nin golünü 82. dakikada Frey atarken, ev sahibi Trabzonspor'a glaibiyeti getiren golleri 50. dakikada Novak ve 75. dakikada Sosa kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 19'a yükseltirken, Fenerbahçe 13 puanda kaldı.

Trabzonspor 8 yıl sonra evinde Fenerbahçeyi yendi

MAÇIN GOL DAKİKALARI
50. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasına arka direkte iyi yükselen Novak'ın kafayla şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.
75. dakikada Abdülkadir'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sosa'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
82. dakikada Barış'ın penaltı noktası üzerine çıkardığı topu Frey bekletmeden kaleye gönderdi, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

MAÇTAN NOTLAR

YUSUF DÖNDÜ
Trabzonspor'da ligin 10'uncu haftasında oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan ve ligde Bursaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Yusuf Yazıcı, Fenerbahçe maçıyla birlikte ilk 11'deki yerini aldı.

SOSA KAPTAN OLARAK SAHAYA ÇIKTI
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak'tan kaptanlığının da alınmasının ardından takımın birinci kaptanlık görevini üstlenen Jose Sosa, Fenerbahçe maçıyla Trabzonspor forması altında ilk kez sahaya kaptan olarak çıktı.

RODALLEGA, TRABZONSPOR FORMASI İLE FENERBAHÇE'YE KARŞI İLK KEZ 11'DE
Trabzonspor’un forvet oyuncusu Hugo Rodallega, bordo mavili forma ile Fenerbahçe'ye karşı ilk kez ilk 11’de forma şansı buldu. 2016-17 sezonunun devre arasında Trabzonspor’a transfer olan ve bu sezon teknik direktör Ünal Karaman’ın ligde 12 maçta 975 dakika görev verdiği forvet oyuncusu, Trabzonspor formasıyla Fenerbahçe'ye karşı 2016-17 sezonunda 9 dakika, 2017-18 sezonunda ise 1 dakika süre almıştı.

Trabzonspor 8 yıl sonra evinde Fenerbahçeyi yendi


TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM
Fenerbahçe taraftarının alınmadığı Medical Park Stadyumu'nda Trabzonsporlu taraftarlar misafir takım tribünü de dahil stadın tamamına yakınını doldurdu. Bordo mavili taraftarlar ayrıca maç öncesi ısınmaya çıkan futbolcuları tek tek tribüne çağırarak moral verdiler.

11 İSİM TRABZONSPOR'A KARŞI YOK
Fenerbahçe'de toplamda 11 oyuncu Trabzonspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer almadı. Sarı lacivertlilerde cezalı olan Jailson ve Soldado, sakatlıkları bulunan Alper, Şener, Tolga ve Oğuz Kağan ile kadro dışı olan Volkan Demirel, Kameni, Dirar, Chahechouhe ve Ozan, Trabzonspor'a karşı forma giymedi.

İKİ BAŞKAN MAÇI YAN YANA İZLEDİ
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç maçı birlikte izlediler. 7 yıl sonra Trabzon'a gelen ilk Fenerbahçe başkanı olan Ali Koç, Medical Park Stadyumu'nda Ahmet Ağaoğlu'nun yanında yerini aldı.

TARAFTARLARDAN DEV KOREOGRAFİ
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının başlama düdüğünden önce doğu tribününde koreografi yapıldı. Bordo mavili taraftarların hazırladığı koreografide bordo, mavi ve beyaz kartonlar ile oluşturulan sembolik Trabzonspor logosu arasından yükselen bordo mavili formalı çizgi film karakteri Temel Reis'in eliyle yakaladığı kanarya yer aldı. Ayrıca tribünde, ‘Özgür kalacak kadar masum değilsin' yazısına da yer verildi.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

Trabzonspor 8 yıl sonra evinde Fenerbahçeyi yendi

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