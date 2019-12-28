Trabzonspor 6-2 Kayserispor | Maçın golleri ve özeti

Karşılaşmadan dakikalar

İlk yarı

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

3. dakikada Sturridge'nin pasında, savunmanın müdahale edemediği top Sörloth'un önüne düştü. Ancak bu futbolcunun şutunda kaleci İsmail Çipe, tehlikeyi dışarı çıkararak önledi.

4. dakikada sol kanattan Sosa'nın ortasında, ön direkte Sörloth'un vuruşunda, kaleci İsmail Çipe, topu kornere çeldi.

7. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ara pasında, ceza alanı içinde rakibinden sıyrılan Sörloth, penaltı noktasının yanından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

14. dakikada Sturridge'nin ceza yayı gerisinden şutunda kaleci İsmail Çipe, iki hamlede topu kontrol etti.

27. dakikada Emre Demir'in ceza alanı hemen dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen meşin yuvarlak yandan auta gitti.

31. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda, top üst direkten döndü.

37. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Sosa'nın pasında ceza alanının hemen içinde rakibinden sıyrılan Nwakaeme'nin şutunda, top kaleci İsmail Çipe'nin sol tarafından filelerle buluştu: 2-0

43. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor farkı 1'e indirdi. Hasan Hüseyin Acar'ın pasında savunmanın arkasında Ömer Uzun'un yatarak vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti: 2-1

Bordo-mavililer, ilk yarıyı 2-1 üstün kapadı.

İKİNCİ YARI

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 6-2 yenerek bu sezon en farklı galibiyetini aldı.

47. dakikada Mikel'in orta alandan pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Sörloth, meşin yuvarlağı Sturridge'nin önüne bıraktı. Bu futbolcu da dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1

55. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yerine Erce Kardeşler, oyuna dahil oldu.

64. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Sörloth'un kafa vuruşunda, savunmada Mert Kula, topa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada Sturridge, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci İsmail Çipe'nin solundan filelere yolladı: 4-1

71. dakikada Sturridge'nin pasında, savunmanın arkasında Nwakaeme'nin şutunda, kaleci İsmail Çipe'den dönen topu Abdulkadir Parmak, filelerle buluşturdu: 5-1

82. dakikada Ömer Uzun'un sol taraftan pasında, ceza alanı içinde rakibinden sıyrılan Kravets, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 5-2

90 3. dakikada Sosa'nın pasında, ceza sahası içi sol çaprazında Sörloth'un yerden şutunda, top filelere gitti: 6-2

Trabzonspor, karşılaşmadan 6-2 galip ayrıldı.

Stat: Medical Park



Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Dk. 55 Erce Kardeşler), Pereira, Hüseyin

Türkmen, Campi, Novak, Mikel, Abdulkadir Parmak, Sosa, Sturridge (Dk. 83 CaferTosun), Nwakaeme ( Dk. 73 Ekuban), Sörloth

İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail Çipe, Ramazan Emirhan Civelek, Osman Can Çötür, Mert Kula, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Ömer Uzun (Dk. 86 Ümran Zambak), Emre Demir (Dk. 77 Selahattin Seyhun), Ziya Alkurt (Dk. 62 Furkan Polat), Kravets

Goller: Dk. 7 ve 90 3 Sörloth, Dk. 37 Nwakaeme, Dk. 47 ve 66 (penaltıdan) Sturridge, Dk. 71 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor) Dk. 43 Ömer Uzun, Dk. 82 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 64 Mert Kula, Dk. 70 Yasir Subaşı (İstikbal Mobilya Kayserispor)

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- Kayserispor, deplasmanda oynadığı son 8 maçta kalesini gole kapatamadı.

- Kayseri ekibinin bu sezon ligde attığı gol sayısı sadece 13 ve ligin en az gol atan iki takımından biri.

- Aralarındaki son 10 maça baktığımızda 7 kez ilk golü atan taraf Trabzonspor oldu.

- Yine bu son 10 maçta 4 kez "0-1 GOL" aralığında kaldık.

Maç öncesi notlar

Bordo-mavili takımın, İstikbal Mobilya Kayserispor maçına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Sturridge ve Sörloth 11'i ile başlaması bekleniyor.

İstatistikler

Kayserispor ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının sekizini kazanan Trabzonspor, son üç karşılaşmadan en az ikişer farkla galip ayrıldı. Süper Lig tarihinde Trabzonspor'a konuk olduğu 14 maçın sadece birini kazanan Kayserispor, tek galibiyetini Mayıs 2017'de aldı.

Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçında sekiz puan kaybeden Trabzonspor, aynı puan kaybını daha önceki 15 iç saha karşılaşmasında yaşamıştı. Kayserispor deplasmanda oynadığı son altı Süper Lig maçını en az ikişer gol yiyerek kaybetti. Süper Lig'in ilk 16 haftasında ceza sahası dışından gol bulamayan tek takım Kayserispor. Bu sezon en fazla Süper Lig maçında açılış golünü atan takım Trabzonspor, oyuncu Alexander Sörloth.

Alexander Sörloth bu sezon Süper Lig'de 10 gol kaydetti. Trabzonspor formasıyla sezonun ilk yarısında ondan daha fazla gol atan son oyuncu Oscar Cardozo. Süper Lig'in son iki sezonunda Trabzonspor'un attığı 93 golün %30'unda Anthony Nwakaeme'nin doğrudan katkısı var. Şu an Süper Lig'de yer alan futbolcular arasında, Kayserispor'a transfer olduğu Ocak 2018'den bu yana hiçbir oyuncu Artem Kravets'ten daha fazla kafa golü atamadı.

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