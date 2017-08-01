Trabzonspor 50’nci yılını kutluyor

Bordo mavililer, kuruluşunun 50’nci yılında yarın saat 10.00’da Trabzon Atatürk Alanı’nda çelenk merasimi ve ardından Sülüklü Mezarlığı’nda anma töreni gerçekleştirecek. Saat 20.00’de Şenol Güneş Kompleksi’nde başlayacak kutlama programında ise, konser, halk oyunu gösterileri, havai fişek ve ışık şovu ile birlikte taraftarlara özel sürprizlerin yer alacağı etkinliklerin düzenleneceği belirtildi.



ÖNCE KUTLAMA SONRA MAÇ



Trabzonspor 50’nci yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek programının ardından saat 21.45’te İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves ile dostluk maçı oynayacak. Ayrıca bordo mavililer 2017-18 sezonu öncesi seyircisiyle ilk defa bu karşılaşmayla buluşacak. Maçtan sonra ise stadyumun arka tarafında denizden gelen gemilerin de katılımıyla sahilde büyük bir meşale gösterisinin gerçekleştirileceği kaydedildi.



YENİ TRANSFERLERİ YETİŞTİRME ÇABASI

Yeni sezon öncesi kadrosuna Bongonda, Kucka ve Kamil Ahmet’i katan, ayrıca 3 takviye daha yapmayı planlayan bordo mavililer, yeni transferleri de 50’nci yıl kutlamalarına yetiştirmeye çalışıyor. Özellikle başkan Muharrem Usta’nın da transferini duyurduğu Burak Yılmaz’ın da yarınki programa yetiştirilmesi için çalışmalara hız verildiği ifade edildi.



BİLETLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ TÜKETİLDİ



Trabzonsporlu taraftarlar da 50’nci yıl kutlamaları ve ayrıca Deportivo Alaves ile oynanacak hazırlık maçı için satışa sunulan biletlere de yoğun ilgi gösterdi. Bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturan bordo mavili taraftarların biletlerin önemli bir kısmını tükettiği öğrenildi.



ÇUBUKLU FORMA TANITILABİLİR



2017-18 sezonuna ait beyaz ve parçalı formayı satışa sunan Trabzonspor Kulübü’nün, yeni sezon için hazırlanan çubuklu formayı da yarın ki 50’nci yıl kutlamalarında tanıtması bekleniyor. Yapılacak forma tanımının ardından ise ilerleyen günlerde çubuklu forman satışa sunulacak (DHA)