Trabzonspor 4 eksikle çalıştı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından taktiksel çalışmalar yapıldı.
Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi ile Pereira'nın yanı sıra milli takım kampından bugün dönmesi beklenen Amiri ile Hosseini antrenmanda yer almadı. Sosa ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Bordo-mavililer yarın 16.00’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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