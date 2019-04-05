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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.04.2019 - 19:30, Son Güncelleme:

Trabzonspor 4-1 Antalyaspor

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Trabzonspor 4-1 Antalyaspor

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın 9. dakikasında Antalyaspor, Doukara'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekipte Amilton 13. dakikada gole çok yaklaştı. 29 yaşındaki futbolcunun şutu direğe takıldı. Trabzonspor'da Olcay Şahan'ın ortasında Nwakaeme, kaleye yakın bölgeden şutunu gönderdi ve top ağlara buluştu. Skor 1-1'e geldi. İlk yarı 1-1 sona erdi. Trabzonspor, 58. dakikada Ekuban'ın golüyle Antalyaspor karşısında 2-1 öne geçti. 67. dakikada Bordo-Mavili ekip farkı ikiye çıkarttı. İlk golün asistini yapan Olcay Şahan, attığı golle takımını 3-1 öne geçirdi. Trabzonspor'da son dakikalarda oyuna giren Murat attığı golle farkı 3'e çıkardı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca Trabzonspor 3 puanı 4 golle aldı.

STAT: Medical Park
HAKEMLER: Hüseyin Göçek xxx, Ceyhun Sesigüzel xxx, Kerem Ersoy xxx
TRABZONSPOR: Uğurcan xxx - Kamil Ahmet xx(Dk. 70 Pereira x), Hüseyin xx, Hosseini xx, Ibanez xx, Sosa xxx, Abdulkadir Parmak xxx- Olcay xxx (Dk. 82 Abdülkadir Ömür x), Yusuf xx(Dk.89 Murat Cem xxx), Nwakaeme xxxx- Ekuban xxxx
ANTALYASPOR: Boffin x - Sangare x, Celustka x, Diego x, Cissokho x, Zeki x(Dk. 62 Doğukan x), Charles x, Amilton xx (Dk.73 Serdar x), Hakan x, Fredy xx, Doukara xxx(Dk.90+3 Drole)
GOLLER: Dk. 21 Nwakaeme, Dk. 58 Ekuban, Dk. 67 Olcay, Dk. 90+4 Murat Cem (Trabzonspor) - Dk. 9 Doukara (Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Kamil Ahmet (Trabzonspor) - Charles (Antalyaspor)

 

Trabzonspor 4-1 Antalyaspor

 

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇINDAN NOTLAR

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Antalyaspor karşısında ligde son oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının 11'inde 4 değişikliğe gitti. Karaman, cezalı Rodallega'nın yerine Olcay'a, sağ bekte Toure'nin yerine sakatlıktan dönen Kamil Ahmet'e, Amiri'nin yerine cezasını tamamlayıp takıma dönen Yusuf'a ve sakatlığı bulunan  Novak'ın yerine sol bekte Ibanez'e görev verdi.

OLCAY 125 GÜN SONRA İLK 11'DE
Trabzonspor'da son olarak 1 Aralık 2018 tarihinde oynanan Kayserispor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan, daha sonraki süreçte kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilip takıma dönen Olcay Şahan, Antalyaspor maçıyla birlikte 125 gün sonra ilk 11'de forma giyme şansı buldu.

PEREİRA 75, ABDÜLKADİR ÖMÜR 42 GÜN SONRA KADRODA
Trabzonspor’da ligin 18’nci haftasındaki Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Joao Pereira ile sakatlığı nedeniyle son 4 lig maçında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür, Antalyaspor maçıyla takıma geri döndüler. Sağ bek oyuncusu Pereira 75, genç isim Abdülkadir Ömür ise 42 gün sonra kadroda yer aldı.

TARAFTARLAR BEKLENEN İLGİYİ GÖSTERMEDİ
Bu arada Trabzonsporlu taraftarlar Antalyaspor maçına beklenen ilgiyi göstermedi. Lige verilen 3 haftalık aranın ardından kulüpten yapılan maça davet çağrılarına rağmen tribünlerin önemli bölümünde boşluklar olduğu görüldü. Az sayıda konuk ekip taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldılar.

Trabzonspor 4-1 Antalyaspor

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ
Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve Yönetim Kurulu üyeleri, Antalyaspor yönetim kurulu üyeleriyle karşılaşma öncesi Medical Park Stadyumu’nda yemekte bir araya geldi. Her iki tarafın da birbirine başarılar dilediği yemeğin sonunda Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp tarafından Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Kara'ya müsabaka anısına telkari kaplama plaket hediye edildi.

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