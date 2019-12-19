Trabzonspor 4-1 Altay | Maçın özeti ve golleri

MAÇTAN DAKİKALAR



İlk yarı

29. dakikada Tatos'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Deniz'in vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Serkan Asan'dan aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Doğan Erdoğan'ın ayağının tersiyle yaptığı vuruşta top kaleci Emre'de kaldı

İkinci yarı birazdan...





MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Altay'ı konuk eden Trabzonspor, Süper Lig'de geçen hafta oynadığı Yukatel Denizlispor karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.



Pereira, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Nwakaeme ve Sörloth gibi futbolcularını kulübede oturtan teknik direktör Ünal Karaman, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Serkan Asan, Ivanildo Fernandes, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj ve Ekuban'a forma şansı verdi.

Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Ahmet Canbaz ve Erce Kardeşler, kadroda yer almadı.



- Erce, son antrenmanda sakatlandı



Trabzonspor'un Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında görev yapan kaleci Erce Kardeşler sakatlanınca, kaleye yine Uğurcan Çakır geçti.

Erce Kardeşler, önceki gün yapılan antrenmanda sakatlık yaşayınca rövanş karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.



- Maça ilgi az



Trabzonsporlu taraftarlar, Altay karşılaşmasına ilgi göstermedi. Tribünlerde büyük boşluklar göze çarparken, müsabakanın hafta içi ve geç saatte olmasına rağmen takımlarını yalnız bırakmayan az sayıdaki bordo-mavili taraftar ise karşılaşma öncesi futbolculara alkışlarla moral verdi.

Bir grup konuk ekip taraftarı da tribünde kendilerine ayrılan bölümde yer alarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.Trabzonspor Altay maçı ile Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor.

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