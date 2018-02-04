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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerFutbol HaberleriTrabzonspor, 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor
Futbol Trabzonspor, 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor
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Futbol
DHA
04.02.2018 - 11:27, Son Güncelleme:

Trabzonspor, 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor

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Trabzonspor, Süper Lig’in 20’nci haftasında yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi, hem de 3 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

Süper Lig’de 10 maçtır yenilmeyen ancak son 3 maçından da beraberlikle ayrılan bordo mavililer, 20’nci hafta mücadelesinde sahasında Göztepe’yi konuk edecek. Trabzonspor bu maçı kazanarak hem zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek, hem de 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor. Saat 20.00’de oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

KADRODA ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER
Bordo mavili takımda teknik direktör Rıza Çalımbay, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle son oynanan Fenerbahçe maçının 11’inden farklı olarak ilk 11’inde değişiklikler yapacak. Pereira’nın cezalı, Burak’ın da sakat olması nedeniyle iki önemli oyuncusundan faydalanamayacak olan deneyimli teknik adamın, sağ bekte Kamil Ahmet’e, forvet hattında ise Rodallega’ya görev vermesi bekleniyor. Ayrıca sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında görev yapamayan sol bek Novak’ın da bu maçta forma giyebileceği öğrenildi.

GÖZTEPE İLE 20’NCİ RANDEVU
Trabzonspor ile Göztepe, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 20’nci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 19 maçta Trabzonspor’un 8, Göztepe’nin 3 galibiyeti bulunuyor. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 28 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

TRABZONSPOR’UN GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:
Onur- Kamil Ahmet, Hubocan, Durica, Novak- Okay, Onazi- Abdülkadir, Sosa, Olcay- Rodallega
SAKAT: Burak, Castillo, Mustafa Akbaş
CEZALI: Pereira
BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL.

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