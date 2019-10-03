Trabzonspor 2-2 Basel

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. haftasındaki Trabzonspor-Basel karşılaşmasının ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

18. dakikada Abdulkadir Parmak'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında, kaleci Omlin'in uzaklaştıramadığı top Campi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun yakın mesafede sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

20. dakikada Basel öne geçti. Sol kanattan Bua'nın ortasında ön direkte iyi yükselen Widmer, kafa vuruşuyla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 0-1.

26. dakikada Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Abdulkadir Parmak'ın ceza alanı dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Omlin'in üzerinden filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. haftasında Trabzonspor, İsviçre temsilcisi Basel ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

51. dakikada Obi Mikel'in soldan ortasında, Sörloth'un kafayla ceza alanına aşırdığı top, arka tarafta uygun durumdaki Nwakaeme'nin önüne düştü. Bu futbolcunun gelişine şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.

61. dakikada Nwakame'nin pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Novak'ın şutunda, kaleci Omlin sol tarafına gelen meşin yuvarlağı yatarak kornere çeldi.

74. dakikada Eray Cömert'in uzak mesafeden etkili şutunda, top üsten az farkla auta çıktı.

78. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ani gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme'nin pasıyla savunmanın arkasında topu kontrol eden Sosa, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1.

80. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ taraftan yapılan ortada, ceza alanı içinde Stocker topu kafa ile Okafor'a indirdi. Bu futbolcunun gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti: 2-2.

83. dakikada Nwakaeme'nin pasında, ceza alanı sağ çaprazında Abdulkadir Parmak'ın şutunda, kaleci Omlin iki hamlede topu kontrol etti.

90 4. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Campi'nin kafa vuruşunda kaleci Omlin güçlükle topu üsten kornere çeldi.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Marco Di Bello, Alessandro Costanzo, Matteo Passeri (İtalya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Sturridge (Dk. 81 Kamil Ahmet Çörekçi), Avdijaj (Dk. 46 Nwakaeme), Sörloth (Dk. 66 Sosa)

Basel: Omlin, Widmer, Eray Cömert, Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Stocker, Zuffi (Dk. 65 Okafor), Bua, Ademi (Dk. 70 Cabral)

Goller: Dk. 20 Widmer, Dk. 80 Okafor (Basel), Dk. 26 Abdulkadir Parmak, Dk. 78 Sosa (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Doğan Erdoğan, Dk. 45 1 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dk. 34 Xhaka, Dk. 83 Petretta, Dk. 90 4 Stocker (Basel)

Trabzonspor - Basel maçından notlar

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Basel ile karşı karşıya geldi.

KARAMAN'DAN ROTASYONLU KADRO

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Basel karşılaşmasına rotasyonlu bir kadro ile çıktı. Karaman, ligde son oynadıkları Beşiktaş maçının 11’inden farklı olarak Basel karşısında 4 değişikliğe giderek Pereira, Sosa, Nwakaeme ile Kamil Ahmet'i bu maçta dinlendirip, bu oyuncuların yerine 11'de Campi, Doğan, Avdijaj ile Sturridge'ye görev verdi. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Caleb Ekuban’ın yanı sıra tedavileri devam eden Onazi ile Fernandes kadroda yer almadı.

HÜSEYİN SAĞBEK OYNADI

Trabzonspor'da stoper oyuncusu Hüseyin Türkmen, Basel maçında dinlendirilen Pereira’nın yerine sağbekte görev yaptı. Geçtiğimiz sezonda zaman zaman sağbekte görev yapan Hüseyin Türkmen, bu sezon ise ilk kez bu mevkide maça başladı.

STURRIDGE MAÇ İÇİN İZİN YAPMADI

Trabzonspor'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bugüne kadar ilk 11’de forma giyme şansı bulamayan Daniel Sturridge, Basel maçı öncesi yoğun bir antrenman programına tabi tutuldu. İngiliz golcü önceki gün tüm oyunculara verilen izin hakkını kullanmayarak tesislerde maça yönelik özel çalışma yaptı. Ünal Karaman'ın 11'de görev verdiği Sturridge de bu maça ailesini davet ederek tribündeki yerlerini almasını istedi.

KAPTAN OLARAK SAHAYA UĞURCAN ÇAKIR ÇIKTI

Trabzonspor’da Jose Sosa ve Pereira’nın 11'de görev almaması nedeniyle yokluğunda sahaya takım kaptanı olarak 23 yaşındaki genç kaleci Uğurcan Çakır çıktı. Uğurcan, bu sezon ilk kez bir maça takım kaptanı olarak çıktı.

BASEL'DE İKİ DEĞİŞİKLİK

Basel Teknik Direktörü Marcel Koller ise kendi liglerinde son oynadıkları ve 3-0 kazandıkları Luzern maçının 11'inden farklı olarak Trabzonspor karşısına iki değişiklik yaparak çıktı. Koller, Blas Riveros ve Arthur'un yerine bu maçta Petretta ile Ademi'ye 11'de forma şansı tanıdı.

TARAFTARLAR MEŞALELER İLE TAKIMI STADA UĞURLADI

Trabzonspor ile Basel arasında oynanan maç öncesinde bordo-mavili taraftarlar Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan’ın davetini geri çevirmeyerek tesislere akın etti. Saat 20.15’te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nden ayrılan bordo-mavili kafileyi taraftarlar burada meşaleler yakıp tezahüratlar yaparak uğurladı. Ardından konvoy eşliğinde stadyuma gelen kafileye Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da eşlik etti.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, Basel karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Bordo-mavili taraftarlar Medical Park Stadı tribünlerinin tamamına yakınını doldururken, bir grup taraftar da maç öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne giderek takımı meşaleler yakarak ve tezahüratlar yaparak stadyuma uğurladı. Ayrıca Trabzonspor taraftarı karşılaşma öncesi de sahaya ısınmaya çıkan futbolculara alkışlarla moral verdi. Az sayıda Basel taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı.

5 BİN TARAFTAR MAÇI İZLEYEMEDİ

Trabzonspor’un Sparta Prag ile oynadığı maçta sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle güney tarafı kale arkası tribününde yer alan 5 bin taraftar maça alınmadı. Bu tribünler boş kalırken, diğer tribünlerin tamamına yakını ise doldu.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından karşılaşma öncesi Basel Kulübü yönetimine yemek verildi. Yemekte bordo-mavili kulübün Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu ve yönetim kurulu üyeleri Sertaç Güven ile Dursun Ali Sakarya’nın yanı sıra Basel’in CEO’su Rolan Henri ve yönetim kurulu üyelerinden Alexander Stähelin ile Barbara Bigler, Sportif Koordinatör Philipp Kauffman ve UEFA Delegesi Robert Kispal yer aldılar. Her iki takımın da birbirine başarılar dilediği yemeğin ardından Mehmet Yiğit Alp ve Önder Bülbüloğlu tarafından misafir takım heyetine çeşitli hediyeler verildi.

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