Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe

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MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

16. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Ekuban'ın soldan ortasında, savunmanın arkasında topu kontrol eden Sörloth, sol çaprazda yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

27. dakikada Sörloth'un soldan ortasına, ceza alanı içinde Ekuban'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

32. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sosa'nın soldan ortasında, Campi arka direkte topu kafayla Novak'a indirdi. Bu futbolcu da altı pas içinde kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

36. dakikada ceza alanı sağ tarafında rakibinden sıyrılan Muric'in pasında, geriden gelen Dirar'ın şutu sonrası top az farkla üsten auta çıktı.

41. dakikada Pereira'nın sağdan ortasına ceza alanı içinde Sörloth'un kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak auta gitti.

43. dakikada Ozan Tufan'ın pasında Muric, sağ çaprazda kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Uğurcan tehlikeyi önledi.

45. dakikada Muric'in pası sonrası ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Tolga Ciğerci'nin kaleciyle karşı karşıya şutunda, Uğurcan bir kez daha gole izin vermedi.

İkinci yarı birazdan...





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