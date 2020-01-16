Trabzonspor 2-0 Denizlispor

MAÇTAN DAKİKALAR

22’nci dakikada Ndiaye’nin pasında sol çaprazda topla buluşan Sosa’nın kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



35’inci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa’nın altıpasın gerisine ortasına iyi yükselen Obi Mikel’in kafayla vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



43’üncü dakikada Aissati’nin ceza sahası yayının solundan kaleye gönderdiği sert şutu Erce yumruklayarak uzaklaştırdı.



45’inci dakikada Nwakaeme sol çaprazda rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içerisine girer girmez vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak iki direğin birleştiği noktadan oyun alanına geri döndü.



56’ncı dakikada Nwakaeme’nin ceza sahası sol çaprazından altıpasın gerisine ortasında Sörloth gelişine kafayla topu kaleye gönderdi, ancak meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.



61’inci dakikada Nwakaeme’nin sol kanattan ortasına ön direkte iyi hareketlenen Hüseyin’in kafayla vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



78’inci dakikada Rodallega’nın ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği topu Erce son anda yumruklayarak uzaklaştırdı.



80’inci dakikada Sosa’nın pasında ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Nwakeme, meşin yuvarlağı sağına çekip kaleye gönderdi ve top kaleci Tolgahan’ın solundan ağlarla buluştu: 2-0.



84’üncü dakikada Nwakaeme’nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ekuban’ın kaleye gönderdiği meşin yuvarlak yandan az farkla dışarıya çıktı.



88’inci dakikada Ekuban’ın savunmanın arkasına attığı pasa iyi hareketlenen Serkan, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda penaltı noktasının solundan meşin yuvarlakla buluşur buluşmaz vuruşunu yaptı ancak top yanda az farkla auta gitti.

STAT: Medical Park



HAKEMLER: Suat Arslanboğa xxx, Alpaslan Dedeş xxx, Erdem Bayık xxx



TRABZONSPOR: Erce xxx - Pereira xxx, Hüseyin xx, Campi xxx, Kamil Ahmet xx- Mikel xxx, Sosa xxx- Abdulkadir x (Dk. 63 Ekuban x), Ndiaye xxx (Dk.73 Doğan x), Nwakaeme xxx- Sörloth xxx(Dk. 86 Serkan)



YUKATEL DENİZLİSPOR: Tolgahan x - Zeki x, Oğuz x, Mustafa xx, Lopes x- Murawski x, Aissati xx- Sacko x, Recep x (Dk. 81 Oscar x), Olcay x(Dk.70 Sedat x)- Rodallega xx



GOLLER: Dk. 22 Sosa, Dk. 80 Nwakaeme (Trabzonspor)



SARI KARTLAR: Kamil Ahmet, Abdulkadir (Trabzonspor) - Zeki, Mustafa, Recep, Lopes (Yukatel Denizlispor)

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