Trabzonspor 1-0 Alanyaspor
Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçta sahadan galip ayrılan taraf 1-0'lık skorla Trabzonspor oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 67. dakikada penaltıdan Majid Hosseini kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 19'a yükseltti ve zirveye iki puan daha yaklaştı. Alanyaspor ise 19 puanda kaldı ve zirve yarışında ağır bir yara aldı.
Trabzonspor'da 25. dakikada Abdülkadir Parmak, Alanyaspor'da ise Junior Fernandes gördükleri kırmızı kartlarla takımlarını 10'ar kişi bıraktılar.
Öte yandan ev sahibi ekipte Majid Hosseini, 84. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0
Stat: Medical Park
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ekrem Kan, Serkan Ok
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Hosseini, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 88 Doğan Erdoğan), Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı (Dk. 78 Ahmet Canbaz), Nwakaeme, Sörloth (Dk. 90 2 Serkan Asan)
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut (Dk. 77 Bammou), Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam (Dk. 58 Djalma Campos), Siopis (Dk. 89 Salih Uçan), Bakasetas, Efecan Karaca, Fernandes, Cisse
Gol: Dk. 67 Hosseini (Penaltıdan) (Trabzonspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 25 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dk. 81 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Pereira, Dk. 82 Uğurcan Çakır, Dk. 90 3 Nwakaeme, Dk. 90 7 Hosseini (Trabzonspor), Dk. 50 N'Sakala, Dk. 82 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)
TRABZONSPOR 1-0 ALANYASPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ
25. dakikada Abdulkadir Parmak, Siopis'e yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
32. dakikada Welinton'un ara pasında, savunmanın arkasında Cisse topu iyi kontrol edemeyince konuk takım pozisyonu değerlendiremedi.
36. dakikada Efecan Karaca'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu güçlükle üsten kornere gönderdi.
37. dakikada kullanılan korner atışında, Ceyhun Gülselam'ın kafa ile aşırdığı topu arka direkte altıpas içindeki Cisse, kötü bir vuruşla auta attı.
43. dakikada Fernandes'in pasında rakibinden iyi kurtularak topu önüne alan Bakasetas'ın karşı karşıya şutunda kaleci Uğurcan Çakır'a çarpan top kornere gitti.
45+1. dakikada Sörloth'un soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Campi'nin gelişine şutunda top üsten auta çıktı.
62. dakikada Onur Bulut'un sağdan ortasında, Cisse'nin indirdiği topa ceza alanı içinde Fernandes'in röveşatasında top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
64. Yusuf Sarı'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Campi ile hava topu mücadelesine giren Campos, meşin yuvarlağa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada Hosseini'nin kullandığı penaltı atışında, top kaleci Marafona'nın solundan filelerle buluştu: 1-0
69. dakikada Fernandes'in soldan ortasında, Uğurcan Çakır'ın elinden kaçırdığı top Cisse'nin önüne düştü. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda, Novak kale çizgisi önünde meşin yuvarlağı uzaklaştırdı ve golü önledi.
80. dakikada Trabzonspor'da Fernandes'in müdahalesiyle Hüseyin Türkmen'in, yerde kaldığı pozisyonda hakem Abdulkadir Bitigen, Video Yardımcı Hakem incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.
81. dakikada Fernandes, art arda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
82. dakikada Hosseini'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Marafona yatarak yerden gelen topa sahip oldu.
90+2. dakikada sakatlanan Sörloth'un yerine Serkan Asan, oyuna dahil edildi. Başına darbe alan oyuncu ambulansla hastaneye götürüldü.
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