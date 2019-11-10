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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
10.11.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

Trabzonspor 1-0 Alanyaspor

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Trabzonspor 1-0 Alanyaspor

Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçta sahadan galip ayrılan taraf 1-0'lık skorla Trabzonspor oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 67. dakikada penaltıdan Majid Hosseini kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 19'a yükseltti ve zirveye iki puan daha yaklaştı. Alanyaspor ise 19 puanda kaldı ve zirve yarışında ağır bir yara aldı.

Trabzonspor'da 25. dakikada Abdülkadir Parmak, Alanyaspor'da ise Junior Fernandes gördükleri kırmızı kartlarla takımlarını 10'ar kişi bıraktılar.

Öte yandan ev sahibi ekipte Majid Hosseini, 84. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ekrem Kan, Serkan Ok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Hosseini, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 88 Doğan Erdoğan), Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı (Dk. 78 Ahmet Canbaz), Nwakaeme, Sörloth (Dk. 90 2 Serkan Asan)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut (Dk. 77 Bammou), Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam (Dk. 58 Djalma Campos), Siopis (Dk. 89 Salih Uçan), Bakasetas, Efecan Karaca, Fernandes, Cisse

Gol: Dk. 67 Hosseini (Penaltıdan) (Trabzonspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 25 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dk. 81 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Pereira, Dk. 82 Uğurcan Çakır, Dk. 90 3 Nwakaeme, Dk. 90 7 Hosseini (Trabzonspor), Dk. 50 N'Sakala, Dk. 82 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

Trabzonspor 1-0 Alanyaspor

TRABZONSPOR 1-0 ALANYASPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

25. dakikada Abdulkadir Parmak, Siopis'e yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

32. dakikada Welinton'un ara pasında, savunmanın arkasında Cisse topu iyi kontrol edemeyince konuk takım pozisyonu değerlendiremedi.

36. dakikada Efecan Karaca'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu güçlükle üsten kornere gönderdi.

37. dakikada kullanılan korner atışında, Ceyhun Gülselam'ın kafa ile aşırdığı topu arka direkte altıpas içindeki Cisse, kötü bir vuruşla auta attı.

43. dakikada Fernandes'in pasında rakibinden iyi kurtularak topu önüne alan Bakasetas'ın karşı karşıya şutunda kaleci Uğurcan Çakır'a çarpan top kornere gitti.

45+1. dakikada Sörloth'un soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Campi'nin gelişine şutunda top üsten auta çıktı.

62. dakikada Onur Bulut'un sağdan ortasında, Cisse'nin indirdiği topa ceza alanı içinde Fernandes'in röveşatasında top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

64. Yusuf Sarı'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Campi ile hava topu mücadelesine giren Campos, meşin yuvarlağa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada Hosseini'nin kullandığı penaltı atışında, top kaleci Marafona'nın solundan filelerle buluştu: 1-0

69. dakikada Fernandes'in soldan ortasında, Uğurcan Çakır'ın elinden kaçırdığı top Cisse'nin önüne düştü. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda, Novak kale çizgisi önünde meşin yuvarlağı uzaklaştırdı ve golü önledi.

80. dakikada Trabzonspor'da Fernandes'in müdahalesiyle Hüseyin Türkmen'in, yerde kaldığı pozisyonda hakem Abdulkadir Bitigen, Video Yardımcı Hakem incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.

81. dakikada Fernandes, art arda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

82. dakikada Hosseini'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Marafona yatarak yerden gelen topa sahip oldu.

90+2. dakikada sakatlanan Sörloth'un yerine Serkan Asan, oyuna dahil edildi. Başına darbe alan oyuncu ambulansla hastaneye götürüldü.

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