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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.10.2019 - 17:08, Son Güncelleme:

Trabzonspor 0-2 Krasnodar

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Trabzonspor 0-2 Krasnodar

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu maçında Krasnodar’u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Krasnodar karşılaşmanın 48. dakikasında Berg'in attığı golle 1-0 öne geçti. 90+2'de Krasnodar Vilhena'nın attığı golle skoru 2-0 yaptı. Trabzonspor sahasında Krasnodar'a 2-0 mağlup oldu.

 Maçın önemli dakikaları

1. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda, top kalecide kaldı.
22. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahasının solundan yaptığı ortada savunmadan seken topta Spajic'in ters vuruşunda kaleci Safonov meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
25. dakikada Sosa'nın ara pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda, kaleci Safonov topu güçlükle çeldi.
26. dakikada Sosa'nın pasında topla bulaşan Nwakaeme sol çaprazdan ceza sahasına indi. Nwakaeme'nin yerden ortaladığı topa Sörloth dokunamayınca savunma topu tehlikeli bölgeden çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
49. dakikada Krasnodar 1-0 öne geçti. Olsson'un ara pasında ceza sahasının sağından Petrov'un içeri çıkardığı topu Berg, Pereira'nın çizgi üzerinde müdahalesine rağmen iki hamlede ağlara gönderdi: 0-1.
59. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, savunma topu uzaklaştırdı.
61. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası önü sol çaprazından attığı şutta, top savunmaya çarparak üstten dışarıya gitti.
65. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Sosa'nın altı pas çizgisinin sağ çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.
68. dakikada Manuel Fernandes'in ceza sahası önünden attığı ara pasta ceza sahasında topla buluşan Vilhena'nın vuruşunda, top kale direğinin yanından auta gitti.
70. dakikada Kambalov'un uzaktan vurduğu şutta, top az farkla üsten auta çıktı.
87. dakikada Avdijaj'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda, top kale direğinin yanından auta gitti.
90 2. dakikada ceza sahası önünden Ari'nin ara pasında topla buluşan Vilhena, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
Karşılaşma Krasnodar'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Medical Park
Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Ivanildo Fernandes, Campi (Dk. 83 Ahmet Canbaz), Novak, Sosa, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 68 Doğan
Erdoğan), Abdulkadir Parmak (Dk. 72 Avdijaj), Nwakaeme, Sörloth
Krasnodar: Safonov, Petrov, Martynocivh, Spajic, Ramirez, Olsson, Kambolov (Dk. 76 Fjoluson), Vilhena, Süleymanov, Stotski (Dk. 62 Manuel Fernandes), Berg (Dk. 71 Ari)
Goller: Dk. 49 Berg, Dk, 90 2 Vilhena (Krasnodar)
Sarı kartlar: Dk. 29 Olsson, DK. 31 Spajic, Dk. 63 Ramirez (Krasnodar), Dk. 49 Pereira, Dk. 54 Sosa, Dk. 78 Ivanildo Fernandes (Trabzonspor)

Trabzonspor 0-2 Krasnodar

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Trabzonspor - Krasnodar maçından notlar

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta maçında Rusya temsilcisi Krasnodar'ı konuk eden Trabzonspor'da, geride kalan haftada Süper Lig'de 4-1 kazanılan Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği yapıldı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Hüseyin Türkmen, Sejedmajid Hosseini'yi kulübede oturttu. Sakatlığı bulunan Daniel Sturridge ise kadroda yer almadı.
Karaman, bu oyuncuların yerine Campi, Fernandes ve Yusuf Sarı'yı oynattı.

Şenol Güneş de maçı izledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'un Krasnodar ile oynadığı maçı tribünden takip etti.
Maç öncesinde bordo-mavili taraftarlarla fotoğraf çektiren Güneş, protokol trübününde eski arkadaşları ile hasret giderdi.

Obi Mikel ve Sturridge kadroda yok

Sakatlıkları bulunan Obi Mikel ve Sturridge riske edilmeyerek Krasnodar maçında oynatılmadı.
İki oyuncunun ligdeki Medipol Başakşehir maçına hazır hale gelmesi için sağlık kurulu tarafından tedavilerine devam edildi.

Yusuf Sarı, Avrupa'da 11'de ilk kez başladı

Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Sarı, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez ilk 11'de yer aldı.
Yusuf, daha önce Sparta Prag ve AEK ile oynanan karşılaşmalarda toplam 42 dakika sahada kalmıştı.

Fernandes 39 gün sonra

Trabzonspor'da son olarak ligde 15 Eylül 2019 tarihindeki Gençlerbirliği maçında forma giyen ve karşılaşmanın 44'üncü dakikasında sakatlanan savunma oyuncusu Ivanildo Fernandes, sakatlığının ardından 39 gün sonra formasına kavuştu.

Taraftarlar maça ilgi gösterdi

Bordo-mavili taraftarlar Trabzonspor ile Krasnodar arasında oynanan maça ilgi gösterdi. Tribünlerin önemli bölümü dolarken az sayıda Rus taraftar da takımlarına destek verdi.

Öte yandan Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Campbell, Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile statta bir araya geldi.

Maç öncesi dostluk yemeği

Trabzonspor Kulübü, Krasnodar maçı öncesi misafir takım yönetimine yemek verdi.

Yemeğe Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Personel ve Projeler Koordinatörü Sertaç Güven, TS Club'tan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yalçın Orhan'ın yanı sıra Krasnodar Genel Direktörü Vladimir Khashig, ticari direktörü Aram Fundukyan, takım menajeri

Alexander Ermokhin, Rusya Ataşesi Sanan Mamedov, UEFA Delegesi Sarkhan Hajiyev ve Müsabaka Güvenlik Amiri Michael Kuchenbecker katıldı.

Her iki takımın da birbirine başarılar dilediği yemeğin ardından asbaşkan Mehmet Yiğit Alp tarafından misafir takım heyetine çeşitli hediyeler verildi.

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