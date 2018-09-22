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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
22.09.2018 - 13:48, Son Güncelleme:

Trabzon'da Yasin Öztekin 'Fırtına'sı

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Trabzon'da Yasin Öztekin 'Fırtına'sı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, evinde Göztepe'yi konuk etti. Mücadele Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle son bulduç. Konuk takımın gollerini 9. ve 28. dakikalarda Yasin Öztekin kaydetti. Bordo-mavililerde 65. dakikada Burak Yılmaz'ın golü yeterli olmadı. Trabzonspor 7 puanda kalırken, Göztepe 8 puana yükseldi. Yusuf Yazıcı sarı kart cezalısı konumuna düştü. Bordo-mavililer ligde bir sonraki maçını Kasımpaşa ile evinde oynayacak. Göztepe ise evinde Konyaspor'u konuk edecek.

Stat: Medical Park

Hakemler: Hüseyin Göçek , Alpaslan Dedeş , Erdem Bayık

Trabzonspor: Onur , Mustafa Akbaş , Toure , Pereira , Novak , Vahid Amiri (Rodallega dk. 46 ) Onazi (Olcay dk. 83 ), Abdülkadir , Yusuf Yazıcı (Nwakaeme dk. 74 ), Sosa , Burak Yılmaz

Yedekler: Esteban, Uğurcan, Hüseyin, Batuhan, Ekuban, Kucka, Zeki Yavru

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Göztepe: Beto , Titi , Traore , Alpaslan , Borges , Halil (Tayfur dk. 76 ), Castro , Gassama , Yasin (Gouffran dk. 85 ?), Reis , Jerome (Deniz Kadah dk. 62 )

Yedekler: Göktuğ, Hakan, Ngando, Grillo, Yalçın, Berkan, Samed

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Goller: Yasin (dk. 9 ve 28) (Göztepe), Burak Yılmaz (dk. 66) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Traore, Borges, Titi (Göztepe), Vahid Amiri, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki2 Başakşehir6813
2Önceki1 Galatasaray5812
3Önceki3 Kasımpaşa5312
4Önceki5 Konyaspor6311
5Önceki4 Beşiktaş5310
6Önceki8 Yeni Malatyaspor6210
7Önceki9 Ankaragücü6110
8Önceki12 Göztepe609
9Önceki6 Kayserispor6-18
10Önceki7 Trabzonspor627
11Önceki10 Antalyaspor5-47
12Önceki11 Fenerbahçe5-16
13Önceki13 Alanyaspor5-76
14Önceki15 Bursaspor6-15
15Önceki14 Sivasspor5-45
16Önceki16 Çaykur Rizespor6-33
17Önceki18 Akhisar Bld. Spor5-42
18Önceki17 E. Buyuksehir6-52
Puan durumu

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sağdan çalımlarla kale sahasına yaklaşan Castro'nun pasında uygun durumda Yasin, topu boş kaleye gönderdi. 0-1

28. dakikada Halil’in sağdan ortasında ceza sahası içinde Yasin’in gelişine vuruşunda top kaleci Onur’un hatasında filelerle buluştu. 0-2

42. dakikada Titi ceza sahasına gelen ortaya Titi eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına gelen Burak Yılmaz'ın şutunu kaleci Beto kurtardı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Onazi’nin ceza sahası dışından vuruşunda top Göztepe defansından sekti. Topu iyi takip eden Burak’ın kale sahası önündeki vuruşu kötü olunca top kaleci Beto’da kaldı.

52. dakikada Rodallega’nın müthiş topuk pasında topu önünde bulan Abdülkadir’in ceza sahası dışından vuruşu kaleci Beto’da kaldı.

66. dakikada ceza sahası içinde Abdülkadir Ömür’ün pasında Burak Yılmaz topu filelere gönderdi. Ofsayt tartışmaları üzerine karşılaşmanın hakemi ’VAR’ uygulaması ile golü verdi. 1-2

90+4. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında ceza sahası içinde Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top yan direkten kale sahasına döndü.

90+5. dakikada Rodallega, kale sahası önüne gönderilen topu bir anda önünde buldu. Vuruşunda top filelerle buluştu. Karşılaşmanın hakemi 'VAR' uygulaması ile golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.

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