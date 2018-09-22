Trabzon'da Yasin Öztekin 'Fırtına'sı
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, evinde Göztepe'yi konuk etti. Mücadele Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle son bulduç. Konuk takımın gollerini 9. ve 28. dakikalarda Yasin Öztekin kaydetti. Bordo-mavililerde 65. dakikada Burak Yılmaz'ın golü yeterli olmadı. Trabzonspor 7 puanda kalırken, Göztepe 8 puana yükseldi. Yusuf Yazıcı sarı kart cezalısı konumuna düştü. Bordo-mavililer ligde bir sonraki maçını Kasımpaşa ile evinde oynayacak. Göztepe ise evinde Konyaspor'u konuk edecek.
Stat: Medical Park
Hakemler: Hüseyin Göçek , Alpaslan Dedeş , Erdem Bayık
Trabzonspor: Onur , Mustafa Akbaş , Toure , Pereira , Novak , Vahid Amiri (Rodallega dk. 46 ) Onazi (Olcay dk. 83 ), Abdülkadir , Yusuf Yazıcı (Nwakaeme dk. 74 ), Sosa , Burak Yılmaz
Yedekler: Esteban, Uğurcan, Hüseyin, Batuhan, Ekuban, Kucka, Zeki Yavru
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Göztepe: Beto , Titi , Traore , Alpaslan , Borges , Halil (Tayfur dk. 76 ), Castro , Gassama , Yasin (Gouffran dk. 85 ?), Reis , Jerome (Deniz Kadah dk. 62 )
Yedekler: Göktuğ, Hakan, Ngando, Grillo, Yalçın, Berkan, Samed
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Goller: Yasin (dk. 9 ve 28) (Göztepe), Burak Yılmaz (dk. 66) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Traore, Borges, Titi (Göztepe), Vahid Amiri, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)
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|O
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|6
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|13
|2Önceki1
|Galatasaray
|5
|8
|12
|3Önceki3
|Kasımpaşa
|5
|3
|12
|4Önceki5
|Konyaspor
|6
|3
|11
|5Önceki4
|Beşiktaş
|5
|3
|10
|6Önceki8
|Yeni Malatyaspor
|6
|2
|10
|7Önceki9
|Ankaragücü
|6
|1
|10
|8Önceki12
|Göztepe
|6
|0
|9
|9Önceki6
|Kayserispor
|6
|-1
|8
|10Önceki7
|Trabzonspor
|6
|2
|7
|11Önceki10
|Antalyaspor
|5
|-4
|7
|12Önceki11
|Fenerbahçe
|5
|-1
|6
|13Önceki13
|Alanyaspor
|5
|-7
|6
|14Önceki15
|Bursaspor
|6
|-1
|5
|15Önceki14
|Sivasspor
|5
|-4
|5
|16Önceki16
|Çaykur Rizespor
|6
|-3
|3
|17Önceki18
|Akhisar Bld. Spor
|5
|-4
|2
|18Önceki17
|E. Buyuksehir
|6
|-5
|2
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada sağdan çalımlarla kale sahasına yaklaşan Castro'nun pasında uygun durumda Yasin, topu boş kaleye gönderdi. 0-1
28. dakikada Halil’in sağdan ortasında ceza sahası içinde Yasin’in gelişine vuruşunda top kaleci Onur’un hatasında filelerle buluştu. 0-2
42. dakikada Titi ceza sahasına gelen ortaya Titi eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına gelen Burak Yılmaz'ın şutunu kaleci Beto kurtardı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Onazi’nin ceza sahası dışından vuruşunda top Göztepe defansından sekti. Topu iyi takip eden Burak’ın kale sahası önündeki vuruşu kötü olunca top kaleci Beto’da kaldı.
52. dakikada Rodallega’nın müthiş topuk pasında topu önünde bulan Abdülkadir’in ceza sahası dışından vuruşu kaleci Beto’da kaldı.
66. dakikada ceza sahası içinde Abdülkadir Ömür’ün pasında Burak Yılmaz topu filelere gönderdi. Ofsayt tartışmaları üzerine karşılaşmanın hakemi ’VAR’ uygulaması ile golü verdi. 1-2
90+4. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında ceza sahası içinde Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top yan direkten kale sahasına döndü.
90+5. dakikada Rodallega, kale sahası önüne gönderilen topu bir anda önünde buldu. Vuruşunda top filelerle buluştu. Karşılaşmanın hakemi 'VAR' uygulaması ile golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.
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