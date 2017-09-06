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Trabzon'da transfer harekatı! Slovakyalı yıldız...

Fransız L’Equipe, Trabzonspor’un Tomas Hubocan için 2 milyon Euro teklif ettiğini yazdı.

Hürriyet Haber
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Fransız L’Equipe, Trabzonspor’un Tomas Hubocan için 2 milyon Euro teklif ettiğini yazdı. 31 yaşındaki stoperinin gitmesi için Marsilya’nın teknik direktörü Rudi Garcia’nın izin verebileceği iddia edildi.

31 yaşındaki Slovak stoper Tomas Hubocan, kariyerine MSK Zilina takımında başladı. 1 sezon sonrasında A takımda kendine yer bulan oyuncuya Rus ekip Zenit kancayı taktı ve 3.2 milyon euro bonservis bedeli ile renklerine bağladı.

Daha sonra Dinamo Moskova ile anlaşan oyuncu 16/17 sezonunda Marsilya ile 1.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Toplamda 260 maça çıkan Slovak oyuncu 4 gol atarken 8 asist gerçekleştirdi. Transfermarkt değeri 1.5 milyon euro. Bonservisi ise 2019'da son bulacak.

 

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Anadolu KulüpleriTrabzonsporThomas Hubocan
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