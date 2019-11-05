Trabzon'da taktik mesaisi! Karaman...
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde taktik çalıştı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktik ağırlıklı çalıştığı belirtildi.
Bordo-mavililer, yarın Rusya'da yapacağı son antrenmanla Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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