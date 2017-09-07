Trabzon'da Rodallega elden gidiyor!

Trabzonspor’da Burak Yılmaz’ın gelişiyle forma şansı azalan 32 yaşındaki santrforun Karadeniz ekibinden ayrılması gündeme gelmişti.
Daha fazla oynamak ve süre almak isteyen Kolombiyalı futbolcunun, Yeşil- Beyazlı ekibe gitmek için yeşil ışık yaktığı öğrenildi.
Bursaspor ve Trabzonspor yöneticilerinin biraraya geldiği görüşmede kulüplerin el sıkıştığı da gelen haberler arasında.
Trabzon'da yüz yüze görüşme
Bordo-mavililer 'de n yılda 1.6 milyon Euro kazanan 32 yaşındaki santrforun da ücretinde indirim isteyen yeşil-beyazlılar, transferi mutlu sonla bitirmekte oldukça kararlı. Yönetimin, hafta içinde gerekirse Trabzon'a giderek taraflarla yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi. Tecrübeli golcü, Trabzonspor'da bu sezon ligde oynadığı 2 karşılaşmada, 1 kez 11'de yer alırken, 1 gol attı. (Fanatik)