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Trabzon'da Rodallega elden gidiyor!

Geçen sezondan bu yana ileri uçta yaşadığı gol sorununu çözmek için uğraşan Bursaspor, transfer listesinde yer alan Rodallega’yı takıma kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdı

Hürriyet Haber
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Trabzonspor’da Burak Yılmaz’ın gelişiyle forma şansı azalan 32 yaşındaki santrforun Karadeniz ekibinden ayrılması gündeme gelmişti.

Daha fazla oynamak ve süre almak isteyen Kolombiyalı futbolcunun, Yeşil- Beyazlı ekibe gitmek için yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Bursaspor ve Trabzonspor yöneticilerinin biraraya geldiği görüşmede kulüplerin el sıkıştığı da gelen haberler arasında.

Trabzon'da yüz yüze görüşme

Bordo-mavililer 'de n yılda 1.6 milyon Euro kazanan 32 yaşındaki santrforun da ücretinde indirim isteyen yeşil-beyazlılar, transferi mutlu sonla bitirmekte oldukça kararlı. Yönetimin, hafta içinde gerekirse Trabzon'a giderek taraflarla yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi. Tecrübeli golcü, Trabzonspor'da bu sezon ligde oynadığı 2 karşılaşmada, 1 kez 11'de yer alırken, 1 gol attı. (Fanatik)

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