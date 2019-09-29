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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.09.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Trabzon'da kritik maç! 3 eksikli Beşiktaş'ın iddaa oranı...

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Trabzon'da kritik maç! 3 eksikli Beşiktaş'ın iddaa oranı...

Süper Lig’de haftanın yüksek maçında Trabzonspor, Beşiktaş’ı konuk ederken, yeni başlayan Canlı Bahis heyecanını ve yükselen oranlarla farklı bahis seçeneklerini de her zaman olduğu gibi Misli.com’da bulacaksınız.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ

Ligde tek galibiyetini 2. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında elde eden Trabzonspor, ilk yenilgisini ise geçen hafta Sivasspor deplasmanında 2-1’lik skorla almıştı.

Şüphesiz teknik direktör Ünal Karaman’ın bu sezon başı sakatlıklarla büyük dertte…

Kadro kurmakta zorluk çeken teknik adam bu maçta da Ekuban, Onazi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Ivanildo Fernandes’ten yararlanamayacak.

5 hafta sonunda son 15 sezonun en kötü Beşiktaş’ı, başkan Fikret Orman’ın kongreye gitmesine neden oldu.

Sadece Göztepe karşısında 3 puan gelirken, iki deplasmandan eli boş dönüldü.

Geçen hafta da Başakşehir karşısında penaltı golüyle alınan 1 puan sonrası siyah beyazlılar, sıralamada 13.'lükte yer aldı.

Elneny ve Adem Ljajic cezaları, Victor Ruiz sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek, cezası biten Vida ile düzelen Roco ise Abdullah Avcı görev verirse sahada olacaklar.

İSTATİSTİKLER NELER SÖYLÜYOR?

- Trabzonspor’un iç sahada oynadığı son 7 lig maçında 2.5 gol barajı aşıldı.

- Beşiktaş’ın ligde son 11 deplasmanının 10’unda 2.5 gol barajı aşıldı.

- Trabzonspor evinde oynadığı son 7 lig maçını kaybetmedi.

- Beşiktaş son 4 deplasman maçından yenilgiyle ayrıldı.

- Trabzonspor’la Beşiktaş arasındaki son 10 maçın 7’sinde 2.5 ÜST tercihi kazandırdı. 

Trabzonda kritik maç 3 eksikli Beşiktaşın iddaa oranı...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NELERİ TERCİHLİYOR?

Heyecan dolu geçmesi beklenen bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyeleri, tercihlerinde Trabzonspor galibiyeti ve beraberliği ön plana çıkartmış durumda...

Karşılaşmayı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %25’e yakını ev sahibi Bordo-mavililerin kazanacağını düşünürken, %16’lık kesim ise maçın berabere biteceği görüşünde birleşti.

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN GOLLERDEN YANA!

Öne geçtiği Sivasspor deplasmanında Fernando’nun golüne engel olamayan Trabzonspor, skor 1-1 iken 80’de Sörloth’un penaltı kaçırdığı karşılaşmayı 90’da yediği golle 2-1 kaybetti. Şanssız bir karşılaşma oynadılar.

Sezona Abdullah Avcı yönetiminde yeni bir sayfa açarak başlayan Beşiktaş, beklentilerin altında kaldı. Geride kalan 5 haftada 5 puan toplayabilen siyah beyazlılarda başkan Fikret Orman istifa etti. Kulüp önümüzdeki haftalarda olağanüstü kongreye gidecek. Başkanın tekrar aday olup olmama durumu belirsiz. Camia olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar.

İki takımın da skor üreteceğini düşünüyorum.

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Loris Karius maçlara nasıl hazırlanıyor? İzleyelim...

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