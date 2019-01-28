Trabzon'da gündem yeni Abdülkadir!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzon'da gündem yeni Abdülkadir!
GeriFutbol Trabzon'da gündem yeni Abdülkadir!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
28.01.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Trabzon'da gündem yeni Abdülkadir!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzon'da gündem yeni Abdülkadir!

Trabzonspor'u, sıkışık fikstürde altyapısından yetişen oyuncuları sırtlıyor.

Dar bir kadroya sahip olan, sezonunun ikinci devresinde lig ve kupada 12 günlük sürede 4 maça çıkan Trabzonspor'u, sıkışık fikstürde altyapısından yetişen oyuncuları sırtlıyor.

4
Trabzonda gündem Abdülkadir Parmak
Trabzon'da gündem Abdülkadir Parmak

2018-19 sezonuna başladığı kadrodan Onur, Mustafa Akbaş, Kucka, Esteban, Burak Yılmaz ve Zeki Yavru ile yollarını ayıran, Olcay Şahan'dan kadro dışı bırakılması, Onazi, Pereira ve Sosa'dan sakatlıkları, Hosseini ile Amiri'den ise ülkelerinin milli takımında yer alması nedeniyle yararlanamayan Trabzonspor, 21 kişilik kadroyu altyapısından gelen oyuncularla tamamlıyor. Ligde son oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına 19 kişilik oyuncu kadrosuyla çıkan bordo-mavililerde, kadrodaki 11 oyuncusu altyapısından yetişen isimlerden oluşuyor.

12 GÜNDE 4 MAÇTA 16 İSİM FORMA GİYDİ, YARISI ALTYAPIDAN

Transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan ve takımdaki eksikler nedeniyle de alternatif oyuncu sıkıntısı yaşayan Trabzonspor'da, bu durum teknik heyetin de elini kolunu bağladı. Sezonun ikinci yarısında 12 günlük sürede lig ve kupada toplamda 4 maça çıkan bordo-mavililerde, bu periyotta 16 farklı oyuncu forma giydi, bu 16 ismin 8'ini ise altyapıdan yetişen oyuncular oluşturdu. Teknik direktör Ünal Karaman, zaman zaman devre arasında kadroya dahil olan genç oyuncular Ali Osman Karnapoğlu ile Berkay Sefa Karaya da bu süreçte forma şansı tanıdı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 161İst. Başakşehir - Kasımpaşa
    3
    MS1
    1,35
    28387kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

ABDÜLKADİR PARMAK, PARLADI

Trabzonspor'da sezonun ikinci yarısında oynanan 4 maçta da süre alan ve toplamda 262 dakika sahada kalan Abdulkadir Parmak, özellikle takıma gol yollarında sağladığı katkı ile dikkat çekti. Son 4 maçta 8 gol kaydeden bordo-mavililerde, bu gollerin 3ü Abdulkadir Parmak'tan geldi. Trabzonspor'un altyapısından yetişen 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon lig ve kupada toplamda 9 maçta 549 dakika süre alırken, 5 gollük performans sergiledi. Ayrıca Trabzonspor forması ile ligde ilk kez Demir Grup Sivasspor maçıyla 11'de sahaya çıkan Abdulkadir, bu maçta da golle tanıştı.

YEREL GAZETELERDEN 1 PUAN YORUMU

Öte yandan yerel gazeteler, Trabzonspor'un deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından alınan 1 puanı, Direniş Trabzon ve 1 Parmak bal başlıklarıyla değerlendirdi. Kuzey Ekspres gazetesi, Direniş Trabzon!, Trabzonspor Sivas'ta, Abdülkadir Parmak'ın golüyle 1 puan aldı ifadelerini kullandı. Güne bakış gazetesi, Bir Parmak bal, Trabzonspor gençleri ile Sivas kalesine saldırdı ancak hem direklere hem de kaleciye takıldı yorumunu yaptı. Taka gazetesi, Sizin duruşunuz yeter!, 74te Kone'nin golüne 75'te Abdülkadir Parmak mükemmel bir golle karşılık verdi başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Karadeniz gazetesi, 1 Parmak bal, Fırtına'yı Sivasspor deplasmanında yenilgiden kupa maçının yıldızı Abdülkadir Parmak kurtardı ifadelerine yer verdi. Son nokta gazetesi, Ne tat bıraktınız ne de tuz, Yüzler değişti ama zihniyet değişmedi. Meler'den sonra Ulusoy da alın terimizi gasp etti başlıklarını kullandı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Barça, Juve ve Dortmund zirvedeki yerlerini korudu!

Galatasaray-Boluspor maçının saati değişti

Yeni Malatyaspor'un iddaa oranı düşüyor! Fenerbahçe'de 6 eksik...

Trabzon'da gündem yeni Abdülkadir!