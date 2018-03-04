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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Trabzon'da flaş gelişme... Beşiktaş'a karşı banko!
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04.03.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

Trabzon'da flaş gelişme... Beşiktaş'a karşı banko!

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Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor'da, Yusuf Yazıcı'nın karşılaşmaya 11'de başlaması beklenirken Olcay Şahan ise yedek kulübesinde yer alacak.

 

Ligde yarın Beşiktaş’la karşılaşacak Trabzon’da teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolcularıyla mini bir toplantı yaptı...

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Gazete Habertürk'ün haberine göre, rakiplerinin Türkiye’nin en iyi takımı olduğunu herkesin bildiğini ancak Beşiktaş dahil yenilmeyecek hiçbir ekibin olmadığını söyleyen Çalımbay, “Rakibimizin çıkış noktalarını kilitlememiz gerekiyor, sürekli pres halinde olmalıyız. Alan daraltmalıyız ve bol bol kaleye şut çekmeliyiz. Maçta gerginlik istemiyorum, sakin olalım. Hakemlerle gereksiz diyaloglara girmememiz halinde Beşiktaş’ı yeneriz” ifadelerini kullandı.

Trabzonda flaş gelişme... Beşiktaşa karşı banko

OLCAY'IN YERİNE YUSUF
Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçında Olcay Şahan’ı yedek kulübesine oturtacak ve yerine Yusuf Yazıcı’ya 11’de şans verecek. Her idman sonrası 15 dakika özel çalışmalar yaptığı gözlenen Yusuf’un performansı da Çalımbay’ın keyfini yerine getirdi. Yusuf Yazıcı, yarınki Beşiktaş maçında gol atmak istediğini belirterek, “Beşiktaş’ı yenmek istiyoruz. Rakibimizin şampiyonluğa oynuyor olması bizi ilgilendirmiyor. Yeter ki kendi oyunumuzu oynayalım, kazanırız. Taraftarlarımızdan da destek istiyorum” dedi.

 

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