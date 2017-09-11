Trabzon'da bir yıldız doğuyor

Medical Park Stadyumu’nda Gençlerbirliği karşısında çok kötü bir ilk yarı geçiren Trabzonspor, devreyi 1-0 geride kapatmışken, ikinci yarıda kimsenin beklemediği bir oyuncu değişikliği yapıldı... Teknik direktör Ersun Yanal, kulübede o kadar yıldız varken 18 yaşındaki Abdülkadir Ömür’e güvendi ve Uğur yerine genç ismi sahaya sürdü.

İlk kez bir lig maçında bu kadar uzun süre forma giyme fırsatı yakalayan Abdülkadir, ne kadar yüksek bir potansiyele sahip olduğunu topu her ayağına aldığında gösterdi. Sağ kanatta rakibi sürekli zorlayan Abdülkadir, 53. dakikada Olcay’ın golünde asisti yaptı.

Trabzonspor’un geleceği

Yüksek enerjisiyle dikkat çeken ve tribünlerden müthiş destek alan Abdülkadir Ömür, 45 dakika sahada kaldığı maçta camianın ve taraftarın beklentisini boşa çıkartmadı. Yusuf Yazıcı ile birlikte Trabzonspor’un geleceği olarak görülen 18 yaşındaki Abdülkadir, ‘bir yıldız doğuyor’ dedirtirken, uzun lig periyodunda daha çok şans bulacağını gösterdi. (Fanatik)