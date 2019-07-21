Trabzon’da Adebayor için büyük mücadele
Fırtına, Togolu yıldız için Pakhtakor ile rekabet halinde.
Bordo mavili kulübün eski futbolcusu Şota Arveladze’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Pakhtakor, Emmanuel Adebayor’a 1 yıllık 2.5 milyon Euro önerdi. Trabzonspor ise daha düşük olmakta beraber 1+1 yıllık kontrat teklifi iletti ve beklemeye geçti.
Forvet arayan Trabzonspor, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Emmanuel Adebayor için temaslara başladı lakin bordo mavililerin bu transferde önemli bir rakibi var: Özbekistan şampiyonu Pakhtakor Taşkent. Trabzonspor’un eski futbolcusu Şota Arveladze’nin çalıştırdığı Pakhtakor, Gürcü teknik adamın çok istediği Togolu futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro’luk teklifte bulundu.
Trabzon’un ise 1+1 yıllık öneride bulunduğu ancak Pakhtakor’un önerdiği rakamı veremediği öğrenildi. Krasnodar’ın da istediği ancak anlaşmadığı Adebayor’a ABD ve Çin’den de talip olduğu ancak Avrupa ve çevresini istediği belirtildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle