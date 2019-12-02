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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.12.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Trabzon yerel basınında Galatasaray beraberliği

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Trabzon yerel basınında Galatasaray beraberliği

Süper Lig'de Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray ile 90. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalırken, yerel gazeteler, derbi maçı sayfalarına taşıdı.

Trabzonspor'un Süper Lig'in 13. haftasında evinde oynadığı derbide Galatasaray ile 90. dakikada kalesinde gördüğü golle 1-1 berabere kalması Trabzon yerel basınında geniş yer buldu.

Karadeniz gazetesi ilk sayfasında, bordo-mavili futbolcu Sörloth'un rakibine karşı mücadele verdiği fotoğrafı ile "Yazık Oldu" başlığını kullandı. Gazete son sayfasında ise "Yazık Oldu Çok Yazık" başlığıyla verdiği haberde, "Fırtına, 3 yıldır Trabzon'dan eli boş gönderdiği Galatasaray'a 90'da yakalandı." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi de ilk sayfasında "Trabzon'a Yazık Oldu" ve arka sayfasında "Aslan Ziyafeti Kursağımızda Kaldı" başlıkları ile beraberliği sayfalarına taşıdı.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi ise ilk sayfasında "Büyük Fırsat Kaçırdık", son sayfasında "Yazık Oldu" başlıklarıyla yer verdiği beraberlik haberinde, "Taraftar müthişti... Sörloth fırtınayı öne geçirdi... 90. dakikadaki şok gol ise kahretti." şeklindeki ifadeleri okuyucularıyla paylaştı.
Kuzey Ekspres gazetesi ilk sayfasında "Aslan'ı Yakaladık Son Anda Kaçırdık", arka sayfasında "Fırtına Maçı Bitiremedi" başlıklarıyla manşetlerine taşıdığı haberde, "İkinci yarıda 1-0 öne geçtik, goller kaçırdık, 90. dakikada golü yedik." değerlendirmelerine yer verdi.

Taka gazetesi de ilk sayfasında "Bu Skoru Sevmedik" başlığını kullandığı beraberliğe ilişkin haberini, arka sayfasında "Üzüntüden Öte" başlığı ve "Trabzonspor, Sörloth'un golü ile öne geçtiği maçta sayısız fırsatı değerlendiremedi, 90'da beraberlik golü geldi." ifadeleriyle okuyucularına sundu.

Trabzon yerel basınında Galatasaray beraberliği

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