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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
11.11.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Trabzon yerel basınında Aytemiz Alanyaspor galibiyeti

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Trabzon yerel basınında Aytemiz Alanyaspor galibiyeti

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen 1-0 yenen Trabzonspor için yerel gazetelerde övgü dolu ifadeler kullanıldı.

Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 11. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'a övgü yağdırdı.

Karadeniz gazetesi ilk sayfasında, bordo-mavililerin gol sevinci yaşadığı fotoğrafı ile "Trabzonspor Hakeme Rağmen 1-0" başlığını kullandı. Gazete son sayfasında ise "Siz Topunuz Gelin. Bu Ruh, Bu Yürek Hepinize Yeter" başlığıyla verdiği haberde, "Trabzonspor, hakem Abdülkadir Bitigen'in ilk yarıda skandal düdükler çaldığı mücadelede, Alanyaspor'u 1-0 yenerken maçın kahramanı 90 dakika büyük destek veren taraftar oldu." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi de ilk sayfasında "Hakemi de Alanya'yı da yendik" ve arka sayfasında "Zirvenin Uşakları 1-0" başlıkları ile galibiyeti sayfalarına taşıdı.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi ise ilk sayfasında "İlaç Gibi Üç Puan", son sayfasında "Hayata Dönüş" başlıklarıyla yer verdiği galibiyet haberinde, "Trabzonspor, 10 kişi mücadele ettiği maçta Alanya'yı dize getirdi." şeklindeki ifadeleri okuyucularıyla paylaştı.

Kuzey Ekspres gazetesi ilk sayfasında "Fırtına Söktü Aldı", arka sayfasında "Yok Böyle Fırtına" başlıklarıyla manşetlerine taşıdığı haberde, "Trabzonspor, kazandığı ilk penaltıyı Majid Hosseini ile gole çevirerek 1-0 öne geçti. Bordo-mavililer, 83. dakikada kullandığı penaltıda Hosseini bu kez kaleciye teslim. 27. dakikada Abdulkadir Parmak kırmızı kart gördü ve Fırtına uzun süre sahada 10 kişi mücadele etti." değerlendirmelerine yer verdi.

Taka gazetesi de ilk sayfasında "İşte O Ruh" başlığını kullandığı galibiyete ilişkin haberini, arka sayfasında "Alayına İsyan" başlığı ve "25. dakikada Abdulkadir Parmak'ın atılmasına adeta isyan eden bordo-mavililer, ikinci yarıda ruhlarını ortaya koydu, hem hakemi hem de Alanya'yı yendi." ifadeleriyle okuyucularına sundu.

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