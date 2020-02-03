Trabzon Valiliği'nden Fenerbahçe'ye cevap

Fenerbahçe, takım otobüsünün havalimanına gidişi esnasında Trabzonsporlu taraftarların araçlarla silahlarla beraber tacizde bulunduğunu belirterek söz konusu görüntüleri yayınlamıştı. Sarı lacivertli kulübün televizyonundan habere ilişkin ''Futbol takımımızın daha önce Trabzon'da silahlı saldırıya uğradığını hatırlatıyor, Trabzonspor taraftalarının futbol takımımıza bu kadar yaklaşmasına izin verilmesinin doğurabileceği tehlikeleri kamuoyunun yorumuna bırakıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Fenerbahçe'nin bu tepkisinin ardından Trabzon Valiliği'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, inceleme yapıldığı ve otobüsün yanından geçen araçta yer alan kişinin elinde silah değil cep telefonu olduğu belirtildi.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde;

İlimizde, 01.02.2020 tarihinde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasından sonra bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, alınan güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu, stadyumdan havaalanına gitmekte olan takım otobüsüne bir araçtan silah teşhir edildiği iddia edilmiştir.

Söz konusu iddia ile ilgili olarak yapılan incelemede, herhangi bir silah teşhirinin söz konusu olmadığı, Uluslararası Karadeniz Sahil Yolu İtfaiye Kavşağı civarında, akan trafik esnasında sadece 15 saniye süre ile takım otobüsünün yanından geçen araçta bulunan F.A. isimli vatandaşın cep telefonu ile kayıt yaptığı görülmüştür. Emniyette ifadesi alınan F.A.'nın yaptığı kayıt ile otobüsten çekilen görüntülerin aynı anda yapıldığı, iddiadaki görüntünün cep telefonu olduğu kesinlikle silah olmadığı açıkça tespit edilmiştir.

Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de gerçekleşecek olan bu müsabakalar üzerinden taraftarları kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya çalışmak, spor müsabakalarının "centilmenlik ruhuna" uygun olamayacağı gibi bu tarz girişimlerde bulunmak da kimseye fayda sağlamayacaktır.