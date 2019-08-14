Trabzonspor Sparta Prag rövanş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rövanş maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk edeceği maçta eleyerek, bu kupada grup aşaması öncesi son eleme turu olan play-off'a yükselmeye çalışacak. Peki, Trabzonspor Sparta Prag rövanş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor, bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başladı. Bordo-mavili takım, bu turda eşleştiği Sparta Prag ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kaldı. Gözler şimdi play-off'a yükselenin belli olacağı rövanş maçında. İşte, Trabzonspor Sparta Prag maçına ilişkin ayrıntılar...
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında sahasında Çekya'nın Sparta Prag takımıyla karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 127. maçına çıkacak. 15 Ağustos Perşembe günü Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak maçı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek.
Bordo-mavili takımda Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'nin uzun süreli sakatlığı devam ediyor.
Trabzonspor'un Sparta Prag karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.
Bu turu geçen takım, play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek.
İLK MAÇTAN AVANTAJLI DÖNDÜ
Trabzonspor, deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibi karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de turu geçecek. Sparta Prag'a tur için, galibiyetin yanı sıra, 3-3 ve üzerinde gollü beraberlik gerekli. Müsabakada normal süre 2-2 berabere bitirse uzatmaya gidilecek. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.
MAÇIN BİLETLERİ TÜKENDİ
Geçen hafta satışa çıkarılan karşılaşmanın biletleri bir günde tükendi. 38 bin dolayında taraftarın tribünde yer alması beklenirken, çok sayıda kişi ise bilet alamadığı için karşılaşmayı stattan izleyemeyecek.
1470 GÜNLÜK HASRET
Trabzonspor, bin 470 gün sonra sahasında bir Avrupa kupası maçına çıkacak. Evinde en son 6 Ağustos 2015'te Kuzey Makedonya'nın Rabotnicki takımını konuk eden bordo-mavililer, bu kez Sparta Prag'ı ağırlayacak. Karadeniz ekibi, yeni stadı Medical Park'ta da ilk Avrupa kupası maçını oynayacak.
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