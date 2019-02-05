Trabzon kaçırdı, Ümraniye avantajı kaptı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor, birçok gol fırsatından yararlanamadığı maçta Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı. İstanbul temsilcisi, rövanş maçı öncesi avantaj sağladı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor ile Umraniyespor karşılaştı. Mücadelede 0-0 beraberlikle sona erdi.
Stat: Medical Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Ali Saygın Ögel xx, Serkan Çimen xx
Trabzonspor; Arda Akbulut x, Kamil Ahmet Çörekçi x, Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx, Ibanez x, Batuhan Artaslan x (Abdulkadir Parmak dk. 27 x), Yusuf Yazıcı xx, Abdulkadir Ömür x, Vahid Amiri x, Nwakaeme x, Ekuban xx
Yedekler: Muzaffer Cem Kaplan, Rodallega, Murat Cem Akpınar, Zargo Toure, Berkay Sefa Kara, Uğuzhan Açil, Ali Osman Karnapoğlu, Kerem Baykuş, Tunahan Ergül
Teknik Direktör: Ünal Karamam
Umraniyespor: Burak xx, Uğur xx , Tarık xx, Appindangoye xx, Karahan xx, Timur xx, Serkan xx, Recep xx, Diabang x, Madinda x, Leandro x
Yedekler: Metin Erol, Vasilogiannis, Bahadır, Alaaddin, Merthan, Muhammed, Atabey
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
(GÖK-BH-S)
Maçtan dakikalar:
6. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza sahası içine giren Ekuban'dan önce kalesi terk ederek topa sahip olan Burak, tehlikeyi önledi.
36. dakikada sağ taraftan gelişen Umraniyespor atağından Serkan'ın ceza sahası içine yerden gönderdiği meşin yuvarlağa gelişine vuran Madinda'nın şutu üst direğe çarpıp, oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
39. dakikada Ibanez'in sol taraftan kullandığı kornerde kale sahasına yakın yerden Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşu kalecinin solundan auta çıktı.
61. dakikada Karahan ceza sahası içine doğru kullandığı serbest vuruşta Leandro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Arda'nın solundan auta çıktı.
63. dakikada Rodallega'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak'tan kornere çıktı.
86. dakikada Karahan'ın sol taraftan ortasında kale sahası içindeki Atabey'ın kafa vuruşunu kaleci Arda Akbulut, kornere çeldi.
90. dakikada Karahan'ın sol taraftan ortasında Atabey'in kafa vuruşuna kaleci Arda müdahale etti. Sonrasında direğe çarpan top kornere çıktı
BATUHAN DEVAM EDEMEDİ
Trabzonspor'da karşılaşmanın 17'nci dakikasında orta sahada rakibiyle girdiği ikili mücadelede karın boşluğuna darbe alan Batuhan Arslan, bir süre kendisini denedikten sonra oyuna devam edemedi. 27'nci dakikada oyundan çıkan Batuhan'ın yerine Abdulkadir Parmak oyuna dahil oldu.
Trabzonspor'un 11'i: Arda, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Hasan Batuhan, Ekuban, Abdülkadir, Amiri, Yusuf, Nwakaeme
Ümraniyespor'un 11'i: Burak, Appindangye, Timur, Serkan, Recep, Uğur, Yasir, Diabang, Leandro, Tarık, Madinda.
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