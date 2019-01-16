Trabzon ikinci yarıda açıldı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 2-1 yendi.
Stat: Medical Park
Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Candaş Erbil
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 56 Abdulkadir Parmak), Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür (Dk. 78 Ibanez), Ekuban (Dk. 85 Berkay Sefa Kara), Rodallega
Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Uğur Aygören (Dk. 67 Okan Alkan), Cüneyt Köz, Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi, Mehmet Boztepe (Dk. 76 Sedat Şahintürk), Nizamettin Çalışkan, Kethevoama (Dk. 46 Muhammed Ali Doğan), Beleck, Otoo
Goller: Dk. 45 1 Ekuban, Dk. 63 Rodallega (Trabzonspor), Dk. 48 Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kart: Dk. 76 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)
MAÇTAN NOTLAR
KARAMAN'DAN BEKLENEN KADRO
Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında sahasında avantajlı bir skor elde etmeyi planlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Balıkesirspor Baltok karşısında ideale yakın bir 11 ile sahaya çıktı. Uğurcan, Hüseyin, Toure, Pereira, Novak, Abdülkadir Ömür, Yusuf ve Rodallega'ya bu maçta da forma veren Karaman, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Sosa ve Nwakaeme'nin yokluğunda ilk 11'de Ekuan, Batuhan ve Kamil Ahmet'i tercih etti.
21 KİŞİLİK KADRONUN 14'Ü ALTYAPIDAN
Trabzonspor'un Balıkesirspor Baltok maçının 21 kişilik kadrosunun 14'ü altyapıdan yetişen oyunculardan oluştu. Kadroda Kamil Ahmet, Toure, Pereira, Novak, Ekuban, Rodallega ile Ibanez dışındaki tüm oyuncular bordo-mavili takımın altyapısından A takıma yükselen oyuncular oldu.
6 YENİ GENÇ DE 21 KİŞİLİK KADRODA ŞANS BULDU
Bu arada Trabzonspor'da devre arasında A takım kadrosuna alınan isimlerden olan Berkay Sefa Kara, Behlül Aydın, Oğuzhan Açıl, Ali Osman Karnapoğlu, Kerem Baykuş ile Tayyip Ebrar Cumur Balıkesirspor Baltok maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı.
KADRONUN YAŞ ORTALAMASI 23
Balıkesirspor Baltok maçı kadrosunda altyapıdan yetişen 14 oyuncusuna yer veren bordo-mavililerde genç oyuncuların takımda şans bulmalarıyla birlikte yaş ortalaması da düştü. Bordo-mavililerin Balıkesirspor Baltok karşılaşmasında 21 kişilik maç kadrosunun yaş ortalaması 23 oldu.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Trabzonsporlu taraftarlar, Balıkesirspor Baltok maçına ilgi göstermedi. Medical Park Stadyumu'nun tribünlerinin önemli bölümünün boş olduğu görülürken, maçın hafta içi geç saatte olmasına rağmen takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar ise maç öncesi futbolcuların isimlerini çağırarak moral verdiler.
MAÇTAN DAKİKALAR
30. dakikada Rodallega'nın şutunda savunmadan dönen top, Yusuf Yazıcı'nın önüne düştü. Bu futbolcunun ceza alanı çizgisinin hemen içinden yaptığı sert şutta meşin yuvarlak direğin az farkla üzerinden auta gitti.
45 1. dakikada Trabzonspor golü buldu. Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ekuban, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Atilla Özmen'in yanından filelere gönderdi: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
48. dakikada Balıkesirspor Baltok, beraberliği sağladı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu Hasan Batuhan Artarslan'ın önünden Nizamettin Çalışkan, gelişine şık bir
vuruşla filelere yolladı: 1-1
63. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Pereira'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde Rodallega kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu:
2-1
Bordo-mavililer, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
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