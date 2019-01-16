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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.01.2019 - 23:48, Son Güncelleme:

Trabzon ikinci yarıda açıldı

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Trabzon ikinci yarıda açıldı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 2-1 yendi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Candaş Erbil

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 56 Abdulkadir Parmak), Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür (Dk. 78 Ibanez), Ekuban (Dk. 85 Berkay Sefa Kara), Rodallega

Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Uğur Aygören (Dk. 67 Okan Alkan), Cüneyt Köz, Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi, Mehmet Boztepe (Dk. 76 Sedat Şahintürk), Nizamettin Çalışkan, Kethevoama (Dk. 46 Muhammed Ali Doğan), Beleck, Otoo

Goller: Dk. 45 1 Ekuban, Dk. 63 Rodallega (Trabzonspor), Dk. 48 Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kart: Dk. 76 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

MAÇTAN NOTLAR

KARAMAN'DAN BEKLENEN KADRO

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında sahasında avantajlı bir skor elde etmeyi planlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Balıkesirspor Baltok karşısında ideale yakın bir 11 ile sahaya çıktı. Uğurcan, Hüseyin, Toure, Pereira, Novak, Abdülkadir Ömür, Yusuf ve Rodallega'ya bu maçta da forma veren Karaman, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Sosa ve Nwakaeme'nin yokluğunda ilk 11'de Ekuan, Batuhan ve Kamil Ahmet'i tercih etti.

21 KİŞİLİK KADRONUN 14'Ü ALTYAPIDAN

Trabzonspor'un Balıkesirspor Baltok maçının 21 kişilik kadrosunun 14'ü altyapıdan yetişen oyunculardan oluştu. Kadroda Kamil Ahmet, Toure, Pereira, Novak, Ekuban, Rodallega ile Ibanez dışındaki tüm oyuncular bordo-mavili takımın altyapısından A takıma yükselen oyuncular oldu.

6 YENİ GENÇ DE 21 KİŞİLİK KADRODA ŞANS BULDU

Bu arada Trabzonspor'da devre arasında A takım kadrosuna alınan isimlerden olan Berkay Sefa Kara, Behlül Aydın, Oğuzhan Açıl, Ali Osman Karnapoğlu, Kerem Baykuş ile Tayyip Ebrar Cumur Balıkesirspor Baltok maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı.

KADRONUN YAŞ ORTALAMASI 23

Balıkesirspor Baltok maçı kadrosunda altyapıdan yetişen 14 oyuncusuna yer veren bordo-mavililerde genç oyuncuların takımda şans bulmalarıyla birlikte yaş ortalaması da düştü. Bordo-mavililerin Balıkesirspor Baltok karşılaşmasında 21 kişilik maç kadrosunun yaş ortalaması 23 oldu.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonsporlu taraftarlar, Balıkesirspor Baltok maçına ilgi göstermedi. Medical Park Stadyumu'nun tribünlerinin önemli bölümünün boş olduğu görülürken, maçın hafta içi geç saatte olmasına rağmen takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar ise maç öncesi futbolcuların isimlerini çağırarak moral verdiler.

MAÇTAN DAKİKALAR

30. dakikada Rodallega'nın şutunda savunmadan dönen top, Yusuf Yazıcı'nın önüne düştü. Bu futbolcunun ceza alanı çizgisinin hemen içinden yaptığı sert şutta meşin yuvarlak direğin az farkla üzerinden auta gitti.

45 1. dakikada Trabzonspor golü buldu. Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ekuban, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Atilla Özmen'in yanından filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Balıkesirspor Baltok, beraberliği sağladı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu Hasan Batuhan Artarslan'ın önünden Nizamettin Çalışkan, gelişine şık bir
vuruşla filelere yolladı: 1-1

63. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Pereira'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde Rodallega kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu:
2-1

Bordo-mavililer, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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