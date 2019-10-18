Trabzon iç sahada geçit vermiyor!
Medical Park Stadı’nda çıktığı son 8 lig maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, hafta sonu evinde ağırlayacağı Gaziantep FK’yı da mağlup ederek 242 günlük iç sahada yenilmeme serisini sürdürmeyi hedefliyor.
17 Şubat 2019 tarihindeki 2-0’lık Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından ligde iç sahada oynadığı maçlarda kaybetmeyen bordo mavililer, bu periyotta 8 maçlık seride; sahasında rakiplerine karşı 7 galibiyet alırken, bir maçtan beraberlikle ayrıldı. Bordo mavililer, Gaziantep önünde, iç sahadaki başarı zincirine bir halka daha eklemek amacında.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle