Trabzon, Galatasaray karşısında ‘ilk’ peşinde
Karadeniz ekibi, 1 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı kazandığı taktirde, 2018 yılında ilk kez 3 maç üst üste galip gelmiş olacak.
- SPOR Toto Süper Lig’de son 2 haftayı galibiyetle kapatan Trabzonspor, 4 günlük iznin ardından Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına bugün başlayacak. Bordo mavili takım, 1 Nisan Pazar günü oynayacağı karşılaşmayı kazanarak, 2018 yılında ilk gerçekleştirmeye çalışacak. Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrılması durumunda, 2018 yılında ilk kez 3 maç üst üste galibiyet almış olacak.
- Geçen yılın son dönemlerinde peş peşe 5 maç kazandıktan sonra yeni yıla ilk 5 maçta 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak kötü başlayan Karadeniz ekibi, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından 3’te 3 yapmaya çalışacak.
İLK 11 DEĞİŞİYOR
- 25. haftada 3-1 kazanılan Teleset Mobilya Akhisarspor ve 26. haftada 4-1 galip gelinen Evkur Yeni Malatyaspor maçlarına aynı 11 ile ilk kez çıkarak kadro istikrarı yakalayan bordo mavililerde, teknik direktör Rıza Çalımbay, mecburi olarak değişime gidecek. Orta alanda Onazi’nin kart cezası nedeniyle stoperde Hubocan’ın yer alması ve Okay Yokuşlu’nun orta alandaki yerine dönmesi bekleniyor.
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