Trabzon deplasmanda kazandı

Karşılaşmanın ilk periyodunda konuk takım arka arkaya bulduğu sayılarla öne geçti. Savunmada etkili olamayan Gaziantep Basketbol bu periyodu 18-24 geride tamamladı.
2'nci periyotta Gaziantep Basketbol kazandığı serbest atışlarla aradaki farkı kapatarak öne geçti. Vasiliauskas bulduğu 3 sayılık atışlarla oyuna tekrar denge getirdi. Bu periyotta yaptığı faul sonrası hakemle tartışan Trabzonspor oyuncu Obekba, diskalifiye edilerek saha dışına çıkarıldı. Bu periyot 47-47 berabere tamamlandı.
Karşılaşmanın 3'üncü periyodunda büyük bir mücadele yaşandı. Konuk takım Heslip ve Eldridge’nin sayıları ile farka kapatarak öne geçti. Bu periyot 63-67 Trabzonspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.
Son periyotta her iki takımda karşılıklı sayılar bulmaya devam etti. Bu periyotta Gaziantep Basketbol Harris ve Vasiliauska’ya engel olmakta zorlandı. Maç boyunca ilk defa iki takım arasındaki sayı farkı 10’a yükseldi. Bu periyotta peş peşe basket kaçıran Gaziantep Basketol karşılaşmadan 84-95 mağlup ayrıldı.