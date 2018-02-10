Trabzonspor 1'er 1'er eriyor...
Süper Lig'de Trabzonspor, Başkent'te Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Bordo-mavili ekibin son 5 maçı beraberlikle sonuçlandı. Uğur Demirok 83. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı. Gençlerbirliği'nin bir şutu ise direkten döndü. Karadeniz temsilcisi 33 puana yükseldi. Ankara ekibi ise 22 puanla haftayı kapadı. Trabzonspor ligde bir sonraki hafta Başakşehir'i konuk edecek. Gençlerbirliği ise Göztepe'yi ağırlayacak.
Gençlerbiriği, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Alper Ulusoy , Kerem Ersoy , Hakan Yemişken
Genlerbirliği: Hopf . Ahmet Oğuz , Luccas Claro , Palitsevich , Pogba (Aydın Karabulut dk. 46 ), Uğur Çifti , Aleksandar Scekic , Khalili , Marko Milinkovic (Jailton Da Silva dk. 65 ), Sessegnon , Petar Skuletic (Deniz Yılmaz dk. 72 )
Yedekler: Taha Cengiz Demirtaş, Yıldırım Mert Çetin, Guidileye, Alper Uludağ , İlker Karakaş, Zeki Yavru, Rahmetullah Berişbek
Teknik Direktör: Ümit Özat
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak , Filip Novak , Tomas Hubocan , Uğur Demirok , Kamil Ahmet Çöreki , Juraj Kucka (Olcay Şahan dk. 85 ), Okay Yokuşlu , Sosa , Abdülkadir Ömür , Matus Bero (Castillo Sanchez dk. 58 ), Hugo Rodallega Martinez (Dame N'doye dk. 65 )
Yedekler: Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Jan Durica, Hasan Batuhan Artarslan, Pedro Da Silva, Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Sarı kartlar: Hopf (Genlerbirliği), Sosa, Okay Yokuşlu (Trabzonspor)
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
Karşılaşmanın 16. dakikasında Khalili'nin Trabzonspor ceza alanının dışından yaptığı vuruşta topu, kaleci Onur Recep Kıvrak kornere çeldi.
20. dakikada Abdülkadir Ömür'ün Gençlerbiriliği ceza alanının solundan sert ortasında kaleci Hopf, topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Kale alanı içinde Kucka'nın bekletmeden kafayla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.
22. dakikada Ahmet Oğuz'un kullandığı faul atışında Trabzonspor defansının hatasından faydalanan Milinkovic meşin yuvarlağı kafayla uygun durumdaki Skuletic'e çıkardı. Bu futbolcunun kafayla yaptığı vuruşta top kale direğinin yanından auta çıktı.
Orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Aydın Karabulut'un sol kanattan açtığı ortaya ceza sahası içinde Sessegnon dokunamadı.
49. dakikada kontra atağa çıkan Gençlerbirliği'nde ceza sahası içinde topa vuran Sessegnon'un şutunu savunma kornere çeldi.
53. dakikada Petar Skuletic'in sol kanattan verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Milinkovic'in şutunu kaleci Onur kontrol etti.
69. dakikada sol kanattan ceza sahası içine doğru açılan ortada topla buluşan Scekic'in şutu üstten dışarı çıktı.
81. dakikada Uğur Çiftçi'nin Dame N'doye'ye müdahalesinde sonrasında hakem Alper Ulusoy, penaltı noktasını gösterdi.
83. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Uğur Demirok'un sol köşeye çektiği şutu kaleci Hopf kurtardı.
87. dakikada ceza sahasının dışından şansını deneyen Khalili'nin şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
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