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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
DHA
21.12.2018 - 14:55, Son Güncelleme:

Toure, Trabzon'a çabuk alıştı

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Toure, Trabzon'a çabuk alıştı

Bordo-mavili takımın sezon başında Fransa ekibi Lorient'ten kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Zargo Toure, Trabzon'a çabuk alıştı.

Daha önce Karadeniz şarkılarını ve Trabzon'u çok sevdiğini belirten Senegalli oyuncunun kemençe eşliğinde şarkı söylediği görüntüleri ortaya çıktı.

Trabzon'da amatör olarak müzik hayatını sürdüren, aynı zamanda bordo-mavili takımın da taraftarları olan Utku Han ve Devren Turanı kendi evinde ağırlayan Toure'nin, kemençe eşliğinde çalınan Trabzonspor marşlarına ve Karadeniz müziklerine eşlik ettiği görüldü.

Görüntülerin Zargo Toure'nin doğum gününde çekildiği ve 29 yaşına giren oyuncunun kendisine yapılan bu sürpriz karşısında da duygulandığı belirtildi.

ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Bu arada Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 17'nci haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 10.30'da başlayan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmanda sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Sosa ile Toure yer almadı.

Bordo-mavililer, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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