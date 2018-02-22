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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.02.2018 - 11:55, Son Güncelleme:

Tour Of Antalya, heyecanı başladı!

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ULUSLARARASI Bisiklet Birliği’nin (UCI) 2.2 Etaplı Yol Yarışı kategorisinde yer alan Tour Of Antalya, Korkuteli etabıyla başladı. 4 etaplı yarışta 20 ülkeden 25 takım ve 175 sporcu pedal çevirecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Tour of Antalya Korkuteli etabıyla başladı. UCI’nin 2.2 Etaplı Yol Yarışı kategorisinde yer alan 4 etaplı yarışa 20 ülkeden 25 takım ve 175 sporcu katıldı. Konyaaltı Caddesi’nde Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun startıyla başlayan Korkuteli etabında, sporcular 158.6 kilometre pedal çevirecek. Yarışta sporcular Sakıp Sabancı Caddesi, Dumlupınar Bulvarı, Hürriyet Caddesi ve Batı Çevre Yolu’nu kullanarak Burdur istikametine pedal çevirecek. Burdur yönünde devam eden güzergahta sporcular 57’nci kilometreden Korkuteli istikametine dönerek, Bozova köyünden sağa dönüşte Garipçe’den Antalya kent merkezine ulaşacak. Sporcular Uncalı Caddesi, Akdeniz Üniversitesi Kavşağı, Dumlupınar Bulvarı, Falez Köprülü Kavşağı’nı takip ederek Konyaaltı Caddesi’ndeki bitiş noktasında yarışı tamamlayacak.

PAZAR GÜNÜ SONA ERECEK

Korkuteli etabının yanı sıra yarışta yarın Kemer, cumartesi günü Feslikan ve pazar günü Side Lara etapları gerçekleştirilecek. Ayrıca Tour of Antalya’nın kapanış gününde gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo Antalya’da yüzlerce bisikletçi pedal çevirecek. Yarış, 25 Şubat Pazar günü sona erecek.

KATILAN TAKIMLAR

Tour of Antalya’da Türkiye’yi kıta takımında Torku Şekerspor, kulüp olarak da Brisaspor, Salcano Cappadocia, Salcano Sakarya takımları temsil edecek. Yarışta yer alan diğer takımlar ise şöyle: "CCC Sprandi Polkowice (Polonya-Pro Kıta Takımı), Wilier Triestina - Selle Italia (İtalya-Pro Kıta Takımı), Team Felbermayr Simplon Wels (Avusturya-Kıta Takımı), Tirol Cycling Team (Avusturya-Kıta Takımı), Synergy Baku Cycling Project (Azerbaycan-Kıta Takımı), Tarteletto - Isorex (Belçika-Kıta Takımı), Bike Aid (Almanya-Kıta Takımı), Astana City (Kazakistan-Kıta Takımı), Vino - Astana Motors (Kazakistan-Kıta Takımı), Leopard Pro Cycling (Lüksemburg-Kıta Takımı), Team Sapura Cycling (Malezya-Kıta Takımı), Monkey Town Continental (Hollanda-Kıta Takımı), Polartec-Kometa (İspanya-Kıta Takımı), Akros - Renfer SA (İsviçre-Kıta Takımı), Ukranian National Team (Ukraya-Ulusal), Estonia National Team (Estonya-Milli Takım), Danish National Team (Danimarka-Milli Takım), Nice Devo Team (Moğolistan-Kulüp), Eritel Cycling Club (Eritre-Kulüp), Minsk Cycling Club (Beyaz Rusya - Kulüp), Marathon-Tula Cycling Team (Rusya-Kulüp)."

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