Tottenham'ın yeni teknik direktörü Jose Mourinho kırdı geçirdi!
Tottenham'ın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, düzenlediği ilk basın toplantısında kırdı geçirdi.
Spor Arena Dış Haber | Jose Mourinho, Tottenham'da ilk basın toplantısını düzenledi. Yeni takımının West Ham ile oynayacağı maç öncesi konuşan Mourinho, salonda gülüşmelere neden oldu.
Bir gazeteci, Portekizli teknik direktöre ''4 yıl önce Chelsea'deyken asla Tottenham'a gitmem. Chelsea taraftarlarını çok seviyorum demiştiniz. Ne değişti?'' sorusunu yöneltti.
Mourinho ise ''Bunlar oradan kovulmadan önceydi...'' cevabını verdi. Tecrübeli teknik direktörün bu cevabı, salonda gülüşmelere neden oldu.
''BEN HİÇ ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ KAYBETMEDİM''
Deneyimli teknik adam, ayrıca ''Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi finalini kaybetmesi oyuncuları etkiledi mi?'' sorusuna ''Bilmiyorum çünkü ben hiç Şampiyonlar Ligi finali kaybetmedim.'' cevabı verdi.
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