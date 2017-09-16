Tottenham'ın baskısı galibiyete yetmedi

ingiltere Premier Lig'in 5. haftasında Tottenham Hotspur ile Swensea City karşı karşıya geldi.Wembley'de oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
Maç boyunca topla oynama yüzdesini yüzde 75'e 25 ile kontrolünde tutan ve bir çok pozisyon bulan Tottenham, bir tek gol bulamadı.
Sadece kontraataklar ile etkili olmaya çalışan Swensea'de hem savunma oyuncuları hem de kaleci Lukasz Fabianski'nin başarılı performansı 1 puuanı getirdi.
Bu sonucun ardından Tottenham 8 puana, Swensea City ise 5 puana yükseldi.
Tottenham, gelecek hafta içi Lig Kupası'nda Barnsley ile karşılaştıktan sonra West Ham deplasmanına gidecek.
Swensea ise kupada Reading ile oynadıktan sonra sahasında Watford'u ağırlayacak