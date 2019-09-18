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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.09.2019 - 23:04, Son Güncelleme:

Tottenham'ın 2 puanını Valbuena aldı!

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Tottenham'ın 2 puanını Valbuena aldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Yunanistan temsilcisi Olympiakos, geçtiğimiz sezon Devler Ligi'nde final oynayan Tottenham Hotspur'u konuk etti.

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 eşitlikle son buldu. Konuk takımın 26. dakikada kazandığı penaltıda Harry Kane skoru buldu. 30'da Lucas Moura, takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı. İlk yarının bitimine 1 dakika kala 44. dakikada Valbuena'nın asistinde Daniel Podence farkı 1'e indirdi ve devreye 2-1'lik Tottenham üstünlüğüyle gidildi.

İkinci devrede 54. dakikada Olympiakos adına kazanılan penaltıda topun başına Mathieu Valbuena geçti ve takımına eşitliği getiren golü attı.

Bu sonuçla her iki takım da sahadan 1'er puanla ayrılmış oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Olympiakos, 1 Ekim'de Kızılyıldız deplasmanına gidecek. Tottenham ise aynı tarihte Bayern Münih'i ağırlayacak.

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