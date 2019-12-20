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Futbol
AA
20.12.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Tottenham'da Alderweireld'ın sözleşmesini uzattı

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Tottenham'da Alderweireld'ın sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da Belçikalı oyuncu Toby Alderweireld'ın sözleşmesi uzatıldı.

Tottenham Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki defans oyuncusunun sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Atletico Madrid'den 2015 yılında 16 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Belçikalı stoper, Tottenham formasıyla 179 maçta 6 gole imza attı.

Alderweireld, Belçika Milli Takımı'nda 98 maçta 5 kez ağları sarstı.

Tottenhamda Alderweireldın sözleşmesini uzattı

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