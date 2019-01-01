Tottenham, zirve yarışından kopmak istemiyor! Galibiyetine iddaa'da...
Manchester City'nin puan kayıpları sonrası zirve yarışına ortak olan Tottenham, sürpriz Wolves yenilgisiyle yara aldı. Cardiff maçı öncesi son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Leicester'ı Victor Camarasa'nın 90+2'de attığı golle yenip düşme hattının üzerine çıkan Cardiff'te, Kenneth Zohore dışında eksik yok.
- Nathaniel Mendez-Laing ve Joe Bennett'ın maç kadrosunda olmaları bekleniyor.
- İç sahada oynadıkları son 6 lig maçının 4'ünü kazandılar ama Arsenal, Manchester City ve Manchester United gibi büyüklere diş geçiremediler.
- Manchester City'nin puan kayıpları sonrası zirve yarışına ortak olan Tottenham, sürpriz Wolves yenilgisiyle yara aldı.
- Victor Wanyama, Jan Vertonghen, Mousa Dembele, Eric Dier ve Erik Lamela'nın sakatlıkları sürüyor, Serge Aurier ise iyileşti.
- Bu sezon deplasmanda oynadıkları 11 maçta da gol bulmayı başardılar ve bu 11 maçtan 9 galibiyet çıkardılar.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle