Tottenham - West Ham (CANLI)
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Tottenham, Yeni Tottenham Hotspur Stadyumu'nda West Ham'ı konuk ediyor. Anthony Taylor'ın yönettiği karşılaşmayı anbean Spor Arena'dan takip edebilirsiniz...
İlk 11'ler...
Tottenham: Lloris, Foyth, Sanchez, Alderweireld, Davies, Rose, Dier, Eriksen, Dele, Lucas, Son.
West Ham: Fabianski, Fredericks, Masuaku, Diop, Balbuena, Noble, Rice, Antonio, Snodgrass, Anderson, Arnautovic.
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