Tottenham ve West Ham'dan karşılıklı füzeler!

Premier League'de üst üste 3 galibiyet alan Tottenham, West Ham United karşısında ilk yarıda baskılı bir oyun sergilese de, katı savunmayı ve kaleci Adrian'ı geçmekte zorlandı.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında da oyunu rakip alana yıkan Tottenham, 70. dakikada kalesine golü gördü. Obiang'ın yolladığı "füze" üst köşeden ağlarla buluştu ve Hammers, ilk şutunda golü buldu.
Yediği golün ardından tüm hatlarıyla bastıran Tottenham, 84. dakikada skoru eşitledi. Obiang'a nazire yapan Son, attığı harika golle takımını 3 puan için ümitlendirdi.
Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmadı ve maç 1-1 tamamlandı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Tottenham, puanını 41 yaptı ve 5. sırada yer aldı. West Ham Ham ise puanını 22'ye çıkardı.
Tottenham Hotspur 1 - 1 West Ham United
70' 0 - 1 Pedro Obiang
84' 1 - 1 Heung-Min Son
(Ajansspor)