Tottenham, Sırbistan'da şov yaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında İngiliz ekibi Tottenham deplasmanda Kızıl Yıldız'ı 4-0 mağlup etti.
Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan karşılaşma İngiliz ekibine farklı galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Lo Celso, 57. ve 61. dakikalarda Son Heung-Min ve 85. dakikada Eriksen kaydetti.
Bu sonuçla grupta üst üste ikinci galibiyetini alan Tottenham, puanını 7'ye yükseltti. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Kızıl Yıldız ise 3 puanda kaldı.
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