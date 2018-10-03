Tottenham mı, Barcelona mı? Napoli mi, Liverpool mu? iddaa tüyoları burada...
Barcelona, zorlu İngiltere deplasmanında Tottenham'ın konuğu... Liverpool ise İtalya'da Napoli ile karşı karşıya... Takımlardan son haberlere ve iddaa tüyolarına göz atalım...
- Tottenham'da Christian Eriksen, Dele Alli, Serge Aurier, Jan Vertonghen ve Mousa Dembele yok.
- Kaleci Hugo Lloris iyileşti, Mauricio Pochettino'nun Fransız kaleciyi ilk 11'de başlatması bekleniyor.
- Barcelona'da ise canlar biraz sıkkın...
- PSV Eindhoven'ı 4-0 geçtikten sonra oynadıkları 3 lig maçını da kazanamadılar. (2 beraberlik - 1 mağlubiyet)
- Napoli'de Carlo Ancelotti, açık açık hakem Viktor Kassai'nin atanmasından memnun olmadığını dile getirdi.
- "Maçın hakemi, bana eski takımımla (Bayern) olan kötü anılarımı aklıma getirdi. Üzerinden uzun zaman geçti, zaman da aslında her şeyin ilacı ama bazı hataları geri alamadığınız gibi bazı anıları da kolay kolay silemiyorsunuz." açıklamasını yaptı.
- Liverpool'da Adam Lallana, İtalya kafilesinde yer almadı.
- Naby Keita'nin ilk 11'de olması ve 'Wijnaldum, Henderson, James Milner' üçlüsünden birinin yedekte başlaması bekleniyor.
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