'Tottenham-ManU' TEK MAÇ oldu! iddaa'nın favorisi...
İngiltere Premier Lig'de günün maçı, 'Tottenham-ManU' TEK MAÇ oldu! Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Federasyon Kupası'nda, Tranmere karşısında rotasyon yapan Mauricio Pochettino, birçok as oyuncusunu da dinlendirme fırsatı bulmuştu.
- Eric Dier'in sakatlığı sürüyor, Lucas Moura'nın durumu maç saati netleşecek. Mousa Dembele ve Jan Vertonghen ise son antrenmanda takımla birlikteydi.
- İç sahada en son Wolves'a kaybederek herkesi şok eden Tottenham, Wembley'de 'büyük' takımlara pek kafa tutabilmiş değil. (8 maç - 4 mağlubiyet)
- Reading maçında forma giymeyen Paul Pogba, bu akşam ilk 11'deki yerini geri alacak.
- Mourinho'nun gidişi sonrası 7 gole katkı (4 gol - 3 asist) veren Pogba'yı sadece, aynı periyotta 8 gole katkı (5 gol - 3 asist) Son Heung-Min geçebildi.
-- Tottenham'ın Güney Koreli oyuncusu, bu maçtan sonra ülkesinin milli takımı kampına katılmak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek.
- Manchester United'da Eric Bailly cezalı, Chris Smalling ve Marcos Rojo sakat.
- Takımın başında 'geçici' olarak bulunan Ole Gunnar Solskjaer, 4 lig ve 1 kupa maçından zaferle ayrıldı, fire vermedi.
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