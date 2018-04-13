Tottenham-Manchester City maçında en çok oynanan iddaa tercihi!
Geçtiğimiz hafta 2-0'dan Manchester Uinted'a 3-2 kaybeden Manchester City, hafta arasında da Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a elendi. Günün maçında öne çıkanlara, en çok oynanan iddaa tercihine göz atalım...
- Sol bek Danny Rose sakat.
- Tottenham son 14 lig maçını kaybetmedi, son yenilgiyi Manchester City deplasmanında almıştı. (11 galibiyet)
- Christian Eriksen son 3 resmi maçta 5 gole imza attı.
Manchester City
- Orta sahanın dinamosu Fernandinho cezalı.
- Stoper John Stones ve golcü Sergio Agüero sakat.
- Chelsea ve Arsenal deplasmanlarında kazanan Manchester City, bir başka Londra deplasmanında daha kazanmak istiyor.
- Eğer kazanırlarsa, bu 3 büyük takımı bir Premier Lig sezonunda, deplasmanında yenebilen 4. takım olacaklar.
- Maçın en çok oynanan iddaa tercihi 2.5 ÜST! Kuponunuza eklemek için tıklayın!
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