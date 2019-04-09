Tottenham Manchester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final maçları bu akşam start alıyor. İngiltere'nin iki dev ekibi Tottenham ve Manchester City, turnuvada yarı final biletini almak için karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu maça kısa bir süre kala, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Tottenham Manchester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Tottenham ile Manchester City bu akşam Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de ikinci maç öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor. İşte, Tottenham Manchester City maçına ilişkin detaylar...
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları kapsamında oynanacak Tottenham Manchester City maçı bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak. Futbolseverler, bu kritik müsabakayı beIN SPORTS 1 kanalından canlı takip edilebilecek.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Tottenham: Lloris, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Trippier, Sissoko, Winks, Eriksen, Rose, Dele Alli, Kane
Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Laporte, De Bruyne, Fernandinho, David Silva, Bernardo Silva, Sterling, Agüero
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